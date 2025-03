9/22 ©Getty

Un ritorno decisamente inaspettato è quello di Giacomo Giorgio nelle vesti di Ciro Ricci che - nonostante la morte (?) - tornerà come mentore per la sorella. Attore napoletano classe 1998, Giorgio ha recitato anche nella serie Sopravvissuti (per la quale è ingrassato di 15 kg), in Per Elisa - Noi siamo leggenda e in Doc - Nelle tue mani. Al cinema, l'abbiamo visto in Diabolik - Ginko all'attacco! e Diabolik - Chi sei?nei panni del poliziotto Zeman

Giacomo Giorgio: "Il successo non mi ha montato la testa"