Mare Fuori 5, il ritorno tormentato di Rosa Ricci in cerca di alleanze

Mare Fuori, l'attesa è finita e si torna tra conferme, novità e molti cambiamenti a partire da un nuovo regista Ludovico del Martino. L'Istituto Penale per i Minorenni accoglie nuove ragazze e nuovi ragazzi, anche da regioni diverse dalla Campania e l'adolescenza difficile resta la principale protagonista dei 12 episodi della quinta stagione della serie in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo (i primi 6 episodi dal 12 su RaiPlay, l'intero box set dal 26). Questa volta, oltre agli episodi, ci sarà anche un film che racconta la storia di una delle protagoniste più amate, Rosa Ricci (interpretata da Maria Esposito): si intitola Io sono Rosa Ricci e racconterà la sua vita prima di finere all'Istituo Penale. Verrà realizzato prima del ciak della stagione 6, previsto a metà giugno, e dovrebbe essere in sala entro la fine di questo 2025.