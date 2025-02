2/9 Foto tratta dal profilo Instagram di Massimiliano Caiazzo

Sul palco dell'Ariston saliranno Maria Esposito (in foto), Domenico Cuomo, Giovanna Sannino e Giuseppe Pirozzi e le new entry Alfonso Capuozzo e Manuele Velo. La trama ufficiale della quinta stagione sarà annunciata il 21 febbraio, in occasione della presentazione stampa. Ma le novità partono dal regista: Ludovico Di Martino sostituisce Ivan Silvestrini





