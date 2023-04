Tra i protagonisti più amati della serie-evento, ha già firmato hit quali Origami all’alba. La sua carriera, legata a doppio filo alla musica e alla TV, sembra proseguire decisa. E la partecipazione al Concertone lo conferma Condividi

Il 19 maggio uscirà il primo album di Matteo Paolillo, Come Te. Un album che l'amatissimo attore e cantante porterà in tour il prossimo inverno. Il 29 novembre è atteso all'Alcatraz di Milano, il 16 dicembre all'Atlantico di Roma, il 21 alla Casa della Musica di Napoli. In attesa di incontrare i suoi fan, e di cantare insieme a loro, Matteo Paolillo ha lanciato il nuovo singolo, Liberatemi.

Tutto su Liberatemi Liberatemi è l'espressione di un disagio: quello delle catene della società, degli obblighi che ti opprimono, del poco tempo che abbiamo per sentire. L'unica salvezza, in questo mondo, è l'amore. "Liberatemi rappresenta il senso di oppressione del tempo, una gabbia senza scampo. Solo l'amore ci dà l'illusione di poter eludere le lancette", ha raccontato Paolillo. Nel nuovo album, Come Te, l'attore di Mare Fuori affronta le tematiche che per lui più contano: l'amore, il senso di comunità, una vulnerabilità di cui non bisogna aver paura. Perché, dietro a Edo, c'è Matteo. E Matteo ha tantissimo da raccontare. Per farlo, ha deciso di salire sul palco del Primo Maggio a Roma . Durante il Concertone porterà live per la volta alcune preview del suo album, in attesa del tour.

Matteo Paolillo in Mare Fuori 4 Per la gioia dei (tantissimi) fan della serie, Matteo Paolillo tornerà in Mare Fuori 4. "La cosa complicata è trovare sempre qualcosa di nuovo da raccontare" ha spiegato, ai microfoni di Rtl 102.5. Il suo personaggio, Edoardo Conte, nella terza stagione è stato investito dalla solitudine e dall'abbandono, ed è finito per mostrare un lato dolce fino a quel momento inedito. Per interpretarlo, Paolillo ha spiegato di essere partito da sé. Sebbene i due siano diversissimi. Ha cominciato dalla sua passione per la poesia, la stessa che il personaggio ha, ma che è costretto a nascondere per via dell'ambiente in cui vive, e che richiede d'essere "duri e puri".