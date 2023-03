Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Mare Fuori è uno dei fenomeni della stagione televisiva in corso. I suoi episodi hanno raggiunto numeri straordinari in streaming, un’onda straordinaria che ha coinvolto milioni di italiani che si sono affezionati al prodotto giunto ormai alla terza stagione. Non che i primi due capitoli della storia non abbiano riscosso successo ma l’incredibile rebound ottenuto con la terza stagione è quasi un unicum nel panorama seriale italiano. L’indice dell’apprezzamento della serie è dato anche dal fatto che ben due delle canzoni che compongono la colonna sonora di Mare Fuori sono nella classifica dei 10 brani più venduti in Italia. Il successo della serie è trasversale, anche se è innegabile che abbia fatto maggior presa sui giovanissimi.