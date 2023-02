Mare fuori 3, enigma nel finale. Chi muore?

Di seguito vi spieghiamo chi tra i tre personaggi perde la vita nella terza stagione della serie TV ambientata in un istituto di pena minorile di Napoli. Chiaramente contiene spoiler, quindi se non avete ancora guardato la terza stagione non leggete ciò che segue

L'enigma del finale di Mare fuori 3 sta attanagliando tanti spettatori. Se volete sapere quale personaggio muore, leggete quanto segue. Tuttavia vi avvertiamo che chiaramente ci sono spoiler sulla terza stagione, quindi se non l'avete ancora guardata non proseguite nella lettura. Dal 1° febbraio Mare fuori 3 è disponibile su RaiPlay gratuitamente, in esclusiva. Già quando si giunge a metà stagione, il pubblico ne esce ampiamente sconvolto, con tantissimi momenti scioccanti, molti dei quali riguardano la scomparsa di diversi personaggi. Vediamo di seguito chi è che perde la vita in Mare fuori 3, fino ad arrivare a sciogliere l'enigma del finale. Comunque sia, per chi andasse di fretta e volesse subito la risposta, eccovela servita rapidamente. Chi muore tra Edoardo, Carmine e Rosa?

Il primo personaggio a morire nella terza stagione della serie è Gaetano, soprannominato O Pirocchio. Una volta uscito dal carcere, cerca di cambiare vita iniziando a lavorare come pizzaiolo. Ma, nonostante tenti in ogni modo di rinnegare il passato criminale e l'alleanza con Ciro ed Edoardo (ricordiamo che si è fatto cancellare il tatuaggio che aveva fatto in omaggio a Ciro), non riesce a sfuggire da quella morsa inesorabile che la camorra si rivela essere. Edoardo gli ordina di uccidere Mimmo poiché ha scoperto che li ha traditi, alleandosi con i Di Salvo. Gaetano ubbidirà per salvare i suoi genitori, però alla fine si farà sparare da Mimmo pur di non ricadere nel crimine: piuttosto che tornare a essere un assassino, preferisce essere vittima di un assassino. Gaetano esce così di scena, con grande pena e tristezza degli spettatori (che si erano affezionati a lui). Un personaggio che aveva tentato di cambiare esistenza, e che alla fine ha dimostrato di avercela fatta: non è ricaduto negli errori commessi, preferendo a quelli la morte. Una scelta senz'altro eroica.

Quello di Viola è un personaggio molto forte, controverso e a dir poco sofferto. L'attrice che la interpreta è riuscita a restituire sullo schermo in maniera magistrale una ragazza dal passato disturbato, una giovane che porta le cicatrici nell'anima della violenza subita dai genitori, fisica da parte del padre e psicologica da parte della madre. Viola si scontra con Rosa, dopo di che rapisce la figlia di Carmine e minaccia di buttarla giù dal tetto dell’IPM. Alla fine Rosa riuscirà a salvare la bambina, e Viola potrebbe salvarsi ma sceglie di suicidarsi: si lancia dal tetto. Non sappiamo con certezza se sia morta o meno, perché l'episodio finale si conclude con Viola in agonia. Sembrerebbe prossima morire ma non ne abbiamo la certezza.

Prima del gran finale della terza stagione, non si sapeva con certezza se Edoardo sarebbe morto o meno, tuttavia voci insistenti sui social network davano per possibile la sua uscita di scena. Parliamo di un personaggio che fa parte del clan dei Ricci. Nonostante sia ben voluto, il capo clan dei Ricci (padre di Rosa e Ciro) lo condanna a morte per volere di Wanda Di Salvo. Edoardo rischierà di morire, intuendo di essere stato tradito da colui che considerava un padre. Si rifugia a casa di Liz, la guardia dell’IPM, ma qui verrà stanato dai sicari dei Ricci. Edoardo corre verso l’IPM e in una scena molto intensa sarà il Comandante Massimo a salvarlo di nuovo, proteggendolo dai proiettili facendo scudo con il suo stesso corpo. Edoardo finirà in coma. Tutti quanti aspettano il risveglio di Edoardo, sia Rosa Ricci (che vuole sapere se i killer facevano parte del clan dei ricci oppure del clan dei Di Salvo) sia Carmela e Teresa (quest'ultima è tornata come personaggio della terza stagione). Per rispondere alla domanda se Edoardo muore o meno, la risposta è: no, Edoardo non muore. Il personaggio infatti negli ultimi secondi dell'ultima puntata di Mare Fuori 3 si risveglia. Sicuramente sarà pronto a fare la guerra al clan che lo ha tradito, i Ricci.

L’ultima puntata

L'ultima puntata di Mare fuori 3, intitolata La scelta, è il dodicesimo episodio di questa terza stagione. Parliamo di una fiction Rai acclamata dal pubblico, protagonista anche della serata finale del Festival di Sanremo 2023.

Un colpo di pistola viene sparato nel finale di Mare fuori 3 e in queste ore in tanti si stanno chiedendo chi è che muore davvero nell'ultima puntata di questo terzo atto.

Edoardo viene portato in ospedale in gravissime condizioni. È stato colpito dai proiettili esplosi su di lui, nonostante il comandante abbia fatto scudo. Carmela sospetta di Don Salvatore ma non ne ha le prove. In ospedale arriva Teresa, che offre di donare il sangue nel tentativo disperato di salvare Edoardo, il quale entra in coma. Dopo l'ultima operazione, i medici decidono di non sottoporlo a un ulteriore intervento perché risulterebbe troppo rischioso.



La trama del finale

In ospedale arriva anche Don Salvatore, accompagnato da Rosa Ricci, che finge preoccupazione per Edoardo. A quel punto Carmela l'accusa.

Carmela si accorge di essere innamorata di Carmine, che incontra in segreto. Ma arriva Don Salvatore, che minaccia lui con una pistola, obbligando Rosa a scegliere tra Carmine o la famiglia. Non appena Don Salvatore si rende conto che la figlia sta considerando l'ipotesi di uccidere il padre, si avvicina per prendere l'arma ma Rosa gliela punta al petto. Sarà Carmine a fermarla, dicendole che lei non è quel tipo di persona, non è un'assassina, non è una parricida. Lei non è come loro, benché tutti quanti gliel'abbiano fatto credere per anni. A quel punto lei, piangendo e confessandogli il suo amore eterno, si punta la pistola, pronta a suicidarsi. Sia Carmine che Don Salvatore provano a fermarla e a quel punto un colpo accidentale viene esploso.

Non viene mostrato se e chi dei tre è stato colpito e, forse, morto. Si scoprirà soltanto in Mare fuori 4, il quarto atto della serie in cui sapremo chi forse è morto e in cui scopriremo il destino di Edoardo, che intanto negli ultimi secondi del finale apre gli occhi, risvegliandosi dal coma. Quindi non è morto Edoardo, non è morto Pino, non sappiamo invece chi tra Carmine, Rosa e Don Salvatore potrebbe essere morto. Bisognerà attendere la nuova stagione. Rassegniamoci.