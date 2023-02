8/24 ©IPA/Fotogramma

Giacomo Giorgio è il giovane boss Ciro Ricci, attivo in una famiglia di camorristi, finisce in penitenziario per lo spaccio di droga. Intenzionato a far valere il suo ruolo di leader anche in carcere, si scontra in maniera letale con gli altri detenuti. L'attore, nato a Napoli nel 1995, ha studiato recitazione fin da bambino ed è apparso anche in Sopravvissuti

