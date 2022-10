1/15 ©IPA/Fotogramma

Lino Guanciale è il protagonista di Sopravvissuti, fiction in sei puntate in onda dal 3 ottobre su Rai Uno. Il suo Luca Giuliani, è un personaggio centrale nella storia che racconta il naufragio di un'imbarcazione a vela di grandi dimensioni in viaggio da Genova alle Canarie. Il capitano Giuliani è uno dei pochi superstiti dell'incidente dell'Arianna ritrovato al largo del Venezuela un anno dopo la sua scomparsa



Lino Guanciale, tutti i ruoli più famosi in film e fiction