I 'Me contro Te' si sposeranno in uno show a Milano

Luì e Sofì, i Me contro Te, hanno scelto un palco per il loro “sì”: il matrimonio sarà uno show all’Arena di Milano, aperto ai fan con biglietti e pacchetti speciali. Una decisione che conferma la loro capacità di trasformare ogni momento in un evento condiviso, tra musica e spettacolo. Un format unico che unisce celebrazione e intrattenimento, pensato per chi li segue e li ama da anni

Un “sì” sul palco La proposta era arrivata nell’ottobre 2021, ma la data è stata svelata solo ora. “Dopo tanti anni insieme, abbiamo finalmente scelto il 5 settembre! Sentivamo il bisogno di condividere questo momento con tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio”, hanno scritto sul sito di Vivo Concerti. E aggiungono: “Sposarci su un palco, con la nostra musica e davanti a voi, è la cosa più bella che potessimo immaginare”.

Un’esperienza da vivere insieme L’evento sarà a pagamento: i biglietti vanno da 48 a 96 euro, con opzioni extra per chi vuole vivere l’esperienza da vicino. Il pacchetto “meet & greet” costa 250 euro, mentre il vip pack aggiunge altri 200 euro. Una scelta che ha già acceso il dibattito sui social: c’è chi applaude l’idea e chi la considera eccessiva. Non è la prima volta che i Me contro Te trasformano la loro vita privata in contenuto. Film, serie, merchandising: ogni passo è stato condiviso con milioni di fan. “Abbiamo scelto di trasformare il nostro matrimonio in uno show: non solo una celebrazione, ma un momento da vivere insieme, perché questa storia l’abbiamo costruita anche grazie a voi”, spiegano sul sito ufficiale.