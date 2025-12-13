Vasco Rossi, nel 2026 il concerto per Don Gallo

Il rocker di Zocca ha annunciato su Instagram un progetto per celebrare Don Andrea Gallo: un grande concerto a Genova e incontri diffusi per trasmettere i valori di libertà e tolleranza

Vasco Rossi ha svelato su Instagram un progetto speciale: nel 2026 un grande concerto dedicato a Don Andrea Gallo, il “prete di strada” che ha segnato la storia della città e non solo. L’iniziativa nasce dalla Comunità San Benedetto al Porto e punta a coinvolgere artisti, istituzioni e pubblico in un percorso che mescola note, dibattiti e riflessioni.

Un palco nel cuore di Genova Gli organizzatori hanno confermato che la location sarà Piazza Matteotti, simbolo pulsante della città. "Stiamo lavorando con le istituzioni, a cominciare dal Comune di Genova, per essere pronti a fine maggio", spiegano dalla Comunità. Non sarà solo un concerto: il progetto prevede appuntamenti diffusi sul territorio, con musicisti legati a Don Gallo e altri che ne condividono lo spirito.

Vasco e Don Gallo: un’amicizia fuori dagli schemi Il legame tra Vasco Rossi e Don Andrea Gallo non è casuale. Il rocker ha più volte ricordato il sacerdote come “un uomo libero, che parlava ai giovani senza giudicarli”. Negli anni, i due hanno condiviso battaglie per i diritti e la libertà di scelta, valori che oggi tornano al centro di questo evento. "Don Gallo era rock dentro", scrive Vasco, sottolineando quell’affinità che li ha resi complici in tante iniziative sociali.