Inverso: The Peripheral, il trailer della serie sci-fi

La serie prende spunto dall’omonimo romanzo di William Gibson. La protagonista è Flynne Fisher , che vive nel sud rurale dell’America, lavorando presso il negozio di stampa 3D locale, mentre guadagna soldi extra giocando a giochi VR per persone ricche. Una notte indossa un auricolare e si ritrova in una Londra futuristica , elegante e misteriosa, ma si accorge presto che non si tratta di una realtà virtuale, ma reale. Qualcuno a Londra, settant’anni nel futuro, ha trovato il modo di aprire una porta al mondo di Flynne . E per quanto sia affascinante Londra, è anche pericolosa. Flynne cerca quindi di scoprire chi ha collegato i loro mondi e perché, ma deve stare attenta a presenza pericolose, in grado di distruggere Flynne e la sua famiglia. La nuova serie Amazon Original è creata e prodotta da Scott Smith , mentre Jonathan Nolan e Lisa Joy, già creatori di Westworld, sono produttori esecutivi insieme ad Athena Wickham, Steve Hoban e Vincenzo Natali. Nel cast Chloë Grace Moretz, Gary Carr, Jack Reynor, Eli Goree, Charlotte Riley, JJ Feild, Adelind Horan, T’Nia Miller e Alex Hernande. Inverso – The Peripheral uscirà su Prime Video il 21 ottobre .

Inverso: The Peripheral, le parole dei protagonisti

"Quando ho letto il libro è stato come un pugno nello stomaco” ha detto Jonathan Nolan al New York Comic-Con. “Non ho mai sperimentato nulla di simile ai mondi creati da Gibson. Ho visto ogni regista rinunciare, accartocciare tutte le sue idee, me compreso, rinunciare a tutto il lavoro svolto e nessuno ha avuto il coraggio di andare avanti per adattarsi del tutto alla fonte. Per noi è stato come chiudere il cerchio". Anche la protagonista Chloë Grace Moretz ha parlato della serie, spiegando come nella fantascienza si perdano il senso di casa e umanità. “Non importa quanto lontano andiamo nel futuro, il bisogno di casa torna sempre come un boomerang. Ci siamo divertiti così tanto a capire questi piccoli momenti e a portarci dentro l'umanità. È qualcosa che non ho mai visto fare nella fantascienza”. Anche Lisa Joy ha apprezzato molto il romanzo di Gibson, e ha spiegato come sia stato il lavoro di trasformazione di un romanzo in serie tv. “La chiave è mantenere un po' di essenza lì. Onestamente penso che Scott Smith abbia fatto un lavoro così magnifico con quello. È stata una collaborazione molto bella”.