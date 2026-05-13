E' stato confermato il concerto di Ye, l’artista precedentemente noto come Kanye West, in programma il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia. L’evento, annunciato come “uno show immersivo senza precedenti”, dovrebbe richiamare migliaia di spettatori nella venue da oltre 100mila posti. Nei giorni scorsi non erano mancate incertezze organizzative e polemiche legate al rapper statunitense, recentemente al centro del dibattito internazionale dopo la revoca del permesso d’ingresso nel Regno Unito

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il live porterà “Reggio Emilia e tutta l’Italia al centro della scena dei grandi eventi musicali mondiali”. Una dichiarazione che sottolinea la portata internazionale dell’appuntamento e il peso mediatico che da sempre accompagna ogni apparizione dell’artista statunitense.

Il concerto di Ye del prossimo 18 luglio alla RCF Arena è stato ufficialmente confermato. A darne notizia è stata la stessa arena emiliana attraverso una nota in cui l’evento viene definito “uno show immersivo senza precedenti”.

Uno degli artisti più influenti e controversi degli ultimi decenni

Nel corso della sua carriera Ye ha ridefinito più volte i confini tra hip hop, moda, arte visiva e cultura pop. Vincitore di numerosi Grammy Awards, autore di album considerati fondamentali come The College Dropout, Graduation, 808s & Heartbreak e My Beautiful Dark Twisted Fantasy, il rapper e produttore americano continua a essere una figura capace di polarizzare il dibattito pubblico.

Negli ultimi anni, però, la sua attività artistica è stata spesso accompagnata da polemiche e controversie che hanno avuto ripercussioni anche sul piano professionale e organizzativo. Proprio nelle ultime settimane il suo nome era tornato al centro dell’attenzione internazionale dopo la revoca del permesso d’ingresso nel Regno Unito in vista di un altro show previsto durante l’estate.