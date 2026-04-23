Kanye West, polemiche per il concerto previsto a Reggio Emilia

Dopo l’annullamento degli show nel Regno Unito, in Svizzera e in Polonia, e il posticipo di quello in Francia, il prossimo concerto di Kanye West in Italia, in programma il 18 luglio all’Hellwat Festival alla RCF Arena di Reggio Emilia, sta scatenando polemiche a causa delle dichiarazioni antisemite del rapper, anche noto come Ye. Kanye West aveva infatti scritto sui social la frase “amo i nazisti”, aveva venduto sul proprio sito web magliette con la svastica e aveva pubblicato una canzone intitolata Heil Hitler. A luglio, in Italia, dovrebbe esibirsi nella location con una capienza di 103.000 spettatori (si tratterebbe della sua apparizione nell’arena più grande di sempre) ma, sebbene il concerto sia al momento confermato, la comunità ebraica della città, i gruppi di resistenza antifascista, i sindacati e i politici sono insorti e hanno chiesto a gran voce la cancellazione dell’evento. “Il Regno Unito ha negato il visto. La Francia ha di fatto impedito il concerto a Marsiglia”, ha dichiarato al quotidiano La Gazzetta di Reggio Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e membro di spicco del Partito Democratico. “L’Italia, nel frattempo, se ne sta con le mani in mano con 68.000 biglietti venduti, come se nulla fosse accaduto”. Nel 1950 la città di Reggio Emilia è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valore Militare per il ruolo cruciale avuto nella Resistenza italiana contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il sindaco della città, Marco Massari, ha finora assunto una posizione neutrale, che consiste nel “prendere le distanze dal comportamento e dalle dichiarazioni di Kanye West”. Ha inoltre rimandato ogni decisione sull’ingresso e sull’esibizione del rapper nel Paese al Ministero dell’Interno italiano che, finora, non si è espresso sull’argomento. In una dichiarazione all’agenzia di stampa ANSA, il direttore artistico dell’Hellwat Festival, Victor Yari Milani, ha definito l’evento “uno spazio per la libera espressione artistica” e ha aggiunto che “i commenti passati dell’artista hanno certamente provocato una reazione legittima, ma vogliamo anche ricordare che Ye si è formalmente scusato tramite il Wall Street Journal a gennaio, affermando di non essere un nazista o un antisemita, ma di soffrire di episodi maniacali causati dal disturbo bipolare. Vorrei aggiungere che gli abbiamo chiesto di scusarsi anche in Italia”. Tra gli artisti attesti alla manifestazione musicale compaiono anche Travis Scott, Rita Ora e Martin Garrix. Le rimanenti tappe del tour europeo di Kanye West includono invece Turchia, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo.