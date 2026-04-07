Dopo la revoca del permesso d’ingresso nel Regno Unito, esplode il caso Kanye West anche in Italia. Il concerto previsto il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia accende il dibattito politico e culturale. Cisl e Anpi chiedono una riflessione, tra confronto con la comunità ebraica e responsabilità degli organizzatori. Al centro, il rapporto tra libertà artistica, valori costituzionali e ruolo degli eventi pubblici
Kanye West a Reggio Emilia, polemiche sul concerto del 18 luglio
Si accende il dibattito attorno al concerto di Kanye West, oggi noto come Ye, previsto il 18 luglio alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia, nell’ambito dell’Helwatt Festival. La polemica arriva dopo la decisione del Regno Unito di revocare il permesso d’ingresso al rapper americano, atteso al Wireless Festival di Londra.
Una scelta che ha avuto immediate ripercussioni anche in Italia, dove la data emiliana resta al momento confermata.
Il caso dopo il no del Regno Unito
La decisione delle autorità britanniche ha riacceso l’attenzione sulle posizioni espresse in passato dall’artista, già oggetto di critiche e prese di distanza a livello internazionale.
Nel Regno Unito, il tema è stato affrontato anche a livello politico, con interventi istituzionali che hanno sottolineato la necessità di contrastare ogni forma di antisemitismo. Un contesto che ha contribuito a rendere ancora più sensibile la presenza dell’artista in eventi pubblici di grande richiamo.
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L’intervento della Cisl Emilia Centrale
In Italia, tra le prime reazioni si registra quella della Cisl Emilia Centrale, che ha sollevato interrogativi sull’opportunità del concerto.
La sindacalista Rosamaria Papaleo ha richiamato le posizioni già espresse nei mesi scorsi dall’Anpi di Reggio Emilia, ponendo una domanda di fondo: se il rifiuto adottato a Londra possa trovare applicazione anche nel contesto italiano.
Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell’artista, che ha affermato di voler promuovere messaggi di pace e amore, il sindacato invita a una riflessione più ampia sul rapporto tra industria dello spettacolo e valori costituzionali.
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La proposta: incontro con la comunità ebraica
Tra le proposte avanzate, quella di un possibile incontro tra Kanye West e la comunità ebraica locale.
Secondo la Cisl, un confronto diretto – qualora accettato dalle parti coinvolte – potrebbe rappresentare un segnale concreto di cambiamento e responsabilità. L’obiettivo sarebbe quello di verificare, anche simbolicamente, un eventuale superamento delle posizioni contestate in passato.
L’appello è stato rivolto al sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, affinché si faccia promotore di questa iniziativa nel caso in cui il concerto venga confermato.
La posizione dell’Anpi di Reggio Emilia
Sul tema è intervenuta anche l’Anpi locale, che ribadisce la propria contrarietà alla presenza dell’artista.
Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi – uno dei sette fratelli fucilati dai nazifascisti nel 1943 – ha espresso una posizione netta, definendo corretta la scelta del Regno Unito e auspicando una maggiore tempestività anche da parte delle istituzioni italiane.
Secondo Cervi, la questione non riguarda solo il singolo evento, ma un tema più ampio legato alla diffusione di messaggi estremisti e alla responsabilità culturale degli eventi pubblici.
Sulla stessa linea anche Anna Ferrari, presidente di Anpi Reggio Emilia, che ha sottolineato come l’associazione abbia già preso posizione in passato contro il concerto. Ferrari invita inoltre gli organizzatori privati dell’evento a esprimere con chiarezza la propria posizione, assumendosi la responsabilità delle scelte compiute.