Kanye West a Reggio Emilia, polemiche sul concerto del 18 luglio

Dopo la revoca del permesso d’ingresso nel Regno Unito, esplode il caso Kanye West anche in Italia. Il concerto previsto il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia accende il dibattito politico e culturale. Cisl e Anpi chiedono una riflessione, tra confronto con la comunità ebraica e responsabilità degli organizzatori. Al centro, il rapporto tra libertà artistica, valori costituzionali e ruolo degli eventi pubblici