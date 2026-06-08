L'attore americano è il protagonista dell'action-thriller diretto da RJ Collins. Il film segue la storia di un uomo dal passato misterioso che vive isolato nei boschi dell'Oklahoma e che si trova a dover proteggere la propria famiglia dall'assalto di un gruppo criminale. L'appuntamento è per lunedì 8 giugno su Sky e NOW

Approda su Sky Cinema in prima visione, Hunting Season - Caccia estrema, l’intenso action-thriller diretto da RJ Collins con protagonista il due volte premio Oscar® Mel Gibson, che esordirà lunedì 8 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Immerso nei boschi remoti dell’Oklahoma, Hunting Season - Caccia estrema racconta la storia di Bowdrie (Mel Gibson), uomo solitario dal passato enigmatico che vive lontano da tutto insieme alla giovane Tag (Sofia Hublitz), adolescente cresciuta ai margini della società. La loro esistenza isolata viene sconvolta quando la ragazza trova lungo il fiume una donna gravemente ferita. Si chiama January (Shelley Hennig): è sporca di sangue, in fuga e vicina alla morte. Nonostante il desiderio di restare fuori dai guai, Bowdrie decide di accoglierla nella propria casa e aiutarla a rimettersi in piedi.

Il passato criminale e la minaccia di Alejandro

Mentre January si riprende lentamente, emergono frammenti di una vicenda segnata da violenza e segreti. Lei e la sua amica Lizzie sono state sequestrate da un gruppo criminale guidato dal pericoloso Alejandro (Jordi Mollà), disposto a tutto pur di rintracciare un uomo legato al suo passato. Con il crescere della minaccia, Bowdrie dovrà scegliere se continuare a nascondersi o affrontare il rischio per proteggere Tag e la fragile sicurezza che hanno costruito insieme. Tra tensione, silenzi e paesaggi sospesi, Hunting Season - Caccia estrema intreccia thriller e dramma umano in un racconto che riflette sui legami familiari, sulla sopravvivenza e sulle possibilità di redenzione.