Hunting Season - Caccia estrema, il thriller con Mel Gibson da stasera su Sky e NOW
L'attore americano è il protagonista dell'action-thriller diretto da RJ Collins. Il film segue la storia di un uomo dal passato misterioso che vive isolato nei boschi dell'Oklahoma e che si trova a dover proteggere la propria famiglia dall'assalto di un gruppo criminale. L'appuntamento è per lunedì 8 giugno su Sky e NOW
Approda su Sky Cinema in prima visione, Hunting Season - Caccia estrema, l’intenso action-thriller diretto da RJ Collins con protagonista il due volte premio Oscar® Mel Gibson, che esordirà lunedì 8 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.
Immerso nei boschi remoti dell’Oklahoma, Hunting Season - Caccia estrema racconta la storia di Bowdrie (Mel Gibson), uomo solitario dal passato enigmatico che vive lontano da tutto insieme alla giovane Tag (Sofia Hublitz), adolescente cresciuta ai margini della società. La loro esistenza isolata viene sconvolta quando la ragazza trova lungo il fiume una donna gravemente ferita. Si chiama January (Shelley Hennig): è sporca di sangue, in fuga e vicina alla morte. Nonostante il desiderio di restare fuori dai guai, Bowdrie decide di accoglierla nella propria casa e aiutarla a rimettersi in piedi.
Il passato criminale e la minaccia di Alejandro
Mentre January si riprende lentamente, emergono frammenti di una vicenda segnata da violenza e segreti. Lei e la sua amica Lizzie sono state sequestrate da un gruppo criminale guidato dal pericoloso Alejandro (Jordi Mollà), disposto a tutto pur di rintracciare un uomo legato al suo passato. Con il crescere della minaccia, Bowdrie dovrà scegliere se continuare a nascondersi o affrontare il rischio per proteggere Tag e la fragile sicurezza che hanno costruito insieme. Tra tensione, silenzi e paesaggi sospesi, Hunting Season - Caccia estrema intreccia thriller e dramma umano in un racconto che riflette sui legami familiari, sulla sopravvivenza e sulle possibilità di redenzione.
Approfondimento
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Dove e quando vederlo
L'appuntamento con Hunting Season - Caccia estrema è fissato per lunedì 8 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Inoltre, grazie a Sky Extra, che costituisce il programma loyalty di Sky, per tutti i clienti Sky da più di tre anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.
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Nato a Peekskill, Usa, il 3 gennaio 1956, Gibson è diventato famoso sul finire degli anni '70, con la saga di Mad Max e il primo 'Interceptor'. Era l'inizio di una carriera lunga quasi 50 anni: è stato il poliziotto Martin Riggs nella saga di 'Arma letale', l'eroe nazionale scozzese William Wallace in 'Braveheart' (film che ha anche diretto), il rubacuori hollywoodiano di commedie come 'What Women Want', il regista di 'Apocalypto' e de 'La passione di Cristo'