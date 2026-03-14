A luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia, la più grande venue outdoor d’Europa con una capienza autorizzata di oltre 100.000 spettatori, ospiterà la prima edizione di HELLWATT FESTIVAL, un nuovo grande evento internazionale destinato a ridefinire il concetto di festival musicale in Italia. La RCF Arena, gestita da C.Volo S.p.A., è già stata negli ultimi anni il palcoscenico di grandi produzioni internazionali ospitando artisti come Harry Styles, Rammstein e AC/DC, in collaborazione con alcuni dei più importanti promoter globali. Una macchina organizzativa quella di C.Volo S.p.A. già rodata che oggi punta a realizzare il più grande festival mai prodotto in Italia.

Il progetto nasce dopo oltre un anno di studi e progettazione e coinvolge alcuni dei più importanti professionisti e studi creativi del settore degli eventi live. Il festival si svolgerà in 5 giornate: 4, 5, 11, 17 e 18 luglio 2026. Le prevendite per la giornata del 4 luglio apriranno martedì 17 marzo alle ore 10.00 sui circuiti Ticketmaster e Vivaticket. Sarà possibile acquistare anche la formula Weekend Pass 4/5 luglio al costo di 132€ + commissioni (categoria General Admission).



Ad aprire le danze sarà il producer napoletano Poison Beatz, perfetto per scaldare i motori con beat pulsanti. In lineup, dopo aver infiammato lo scorso anno il Coachella, il leggendario Wiz Khalifa e il maestro del R&B contemporaneo Ty Dolla $Ign. Special guest Ice Spice con il suo stile fresco e provocante. Non mancano l’acclamato rapper statunitense Offset e il rapper italiano più ascoltato all’estero Baby Gang. La Hellwatt Set Night si infiamma con Lost Frequencies, maestri della bass music oscura e potente, e Martin Garrix, prodigio olandese che trasforma ogni notte in un'euforia collettiva. Le prevendite per la giornata del 5 luglio sono disponibili su Ticketmaster e Vivaticket. Chi ha acquistato la prevendita per il 5 luglio (entro il 16 marzo), avrà la possibilità di aggiungere la giornata del 4 luglio a tariffa agevolata (valido solo per la stessa categoria di biglietto), per vivere il festival in formula abbonamento weekend: riceverà una mail con uno sconto personale valido sulla medesima categoria già acquistata. Il totale complessivo di 4 + 5 luglio sarà scontato del 20%. Nel Main Stage l’atmosfera si accenderà sin dal tramonto con il warm up set di Lolita, una delle nuove voci più riconoscibili del pop alternativo italiano, che rientra nella volontà di Hellwatt di presentare ogni anno nuovi talenti emergenti da lanciare. Il ritmo crescerà con Nicky Jam e Ozuna, vere icone mondiali del reggaeton: hit incendiarie e un’ondata di energia latina che travolgerà ogni barriera. La popstar Rita Ora conquisterà il palco con la sua presenza magnetica, seguita dal duo da miliardi di stream The Chainsmokers, pronti a trasformare il pubblico in un’unica, vibrante onda di luci e suoni. Quando si penserà che la notte abbia già dato tutto, inizierà la Hellwatt Set Night, un’esplosione di pura potenza elettronica con gli architetti del suono Afrojack, pioniere della scena EDM olandese, il duo belga Dimitri Vegas & Like Mike, e l’alchimista francese DJ Snake. Tre set di drop monumentali, un impianto visivo di livello internazionale e interazioni dirette con il pubblico capaci di accendere l’intera folla. L’onda di energia e libertà si sentirà anche nell’Iren Green Park con i Pre & Afterparty Takeover@Hellwatt by Zamna Festival, con il meglio della tech house: il pioniere partenopeo Marco Carola, il DJ e producer toscano Ilario Alicante, da Londra East end Dubs e il DJ pugliese Ale De Tuglie. Le prevendite per la giornata dell’11 luglio apriranno lunedì 16 marzo alle ore 10.00 sui circuiti Ticketmaster e Vivaticket. Headliner della serata saranno gli Swedish House Mafia, il leggendario trio composto da Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso, protagonisti assoluti della scena elettronica mondiale e autori di alcune delle hit più iconiche degli ultimi vent’anni come Don’t You Worry Child, Greyhound e Save the World. Il loro ritorno sui grandi palchi continua a registrare sold out nei festival più importanti del pianeta. Sul palco anche Alok, superstar brasiliana della musica elettronica che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico globale con milioni di stream e performance spettacolari. Il DJ ha recentemente fatto uno dei più grandi show della storia della musica elettronica, esibendosi davanti a oltre 2,5 milioni di persone a Rio de Janeiro durante il Capodanno. Tra i protagonisti della serata anche Clean Bandit, il collettivo britannico che unisce elettronica, pop e orchestrazioni classiche e che ha conquistato il mondo con hit come Rather Be, Rockabye e Symphony che hanno totalizzato miliardi di visualizzazioni e stream.

Completa la lineup Benny Benassi, uno dei DJ e producer italiani più influenti della scena elettronica mondiale, vincitore di un Grammy Award e autore di successi globali come Satisfaction. Per lui si tratta anche di un ritorno speciale nella sua città, Reggio Emilia, dove la sua carriera ha avuto inizio. Il concerto di Travis Scott previsto il 17 luglio ha registrato il sold out della prima release di biglietti. Una seconda release di ticket sarà annunciata a breve. Aprirà il concerto Tyla. Sono disponibili gli ultimi biglietti su Ticketmaster per il grande live in Italia di Ye il 18 luglio! Cresce intanto l'attesa per l'uscita del suo nuovo album Bully prevista il 27 marzo. Ogni giornata del festival sarà preceduta da un pre party e seguita da un afterparty, entrambi realizzati nell’Iren Green Park (boulevard della RCF Arena) con il format internazionale Zamna Takeover @ Hellwatt. Il format Zamna, nato a Tulum in Messico, è oggi uno dei brand più importanti al mondo per la musica elettronica e per le esperienze immersive legate ai festival. Per Hellwatt Festival realizzeranno un pre party e afterparty pensato per circa 25.000 persone, all’interno degli spazi della RCF Arena. L’accesso è incluso solo in alcune categorie di ticket attualmente in vendita (Red Pit, Red Pit Early Entry e VIP Village) e acquistabile separatamente in venue, il giorno dell’evento, fino ad esaurimento disponibilità. Hellwatt Festival coinvolge alcune delle realtà creative più importanti del mondo: l’Executive Production Manager e CEO di Delamaison Productions con sede a New York, Milano e Roma Vittorio Dellacasa, lo studio creativo canadese considerato tra i più importanti al mondo per la progettazione di ambienti immersivi e scenografie digitali Moment Factory e il collettivo creativo britannico Arcadia Spectacular. La collaborazione tra Moment Factory e Arcadia Spectacular rappresenta una prima assoluta in Italia. Hellwatt Festival non è una semplice rassegna di concerti, ma un enorme festival internazionale, con più giornate di musica, scenografie immersive, pre party e afterparty.