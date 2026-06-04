Registrato nella primavera del 1995 e scritto da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even, il brano segue la pubblicazione di With This Tear, resa disponibile lo scorso aprile in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince

Il 28 agosto 2026 uscirà Timeless , il nuovo album postumo di Prince annunciato da The Prince Estate in collaborazione con Legacy Recordings/Sony Music. Il progetto raccoglie dieci registrazioni rare e inedite provenienti dall'immenso archivio dell'artista e rappresenta il primo lavoro concepito per attraversare tutte le principali fasi della sua carriera. Dalle prime sessioni registrate a Minneapolis nel 1977 fino a una delle sue ultime esibizioni dal vivo del 2016, Timeless offre uno sguardo unico sull'evoluzione creativa di uno dei musicisti più influenti della storia. L'album sarà disponibile in digitale, CD e vinile nero, oltre a una speciale edizione limitata in vinile purple marble. Ad anticipare l'uscita è il singolo Stone , disponibile da oggi.

DIECI BRANI INEDITI DAL 1977 AL 2016

Registrato nella primavera del 1995 e scritto da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even, il brano Stone segue la pubblicazione di With This Tear, resa disponibile lo scorso aprile in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince. L'intera raccolta testimonia la straordinaria coerenza artistica del musicista, capace di reinventarsi continuamente senza mai perdere la propria identità, attraversando quasi quarant'anni di carriera con la stessa ambizione e curiosità creativa.

gli eventi

L'annuncio di Timeless coincide inoltre con il Prince Celebration 2026, in programma dal 3 al 7 giugno tra Paisley Park e Minneapolis. I fan potranno partecipare a sessioni d'ascolto esclusive, incontri con collaboratori storici dell'artista e approfondimenti dedicati alle nuove scoperte d'archivio. Nel decimo anniversario dell'evento, il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha proclamato la settimana dall'1 al 7 giugno "Prince Celebration Week", mentre il 6 giugno la città si illuminerà di viola in omaggio all'artista che ha contribuito a portare Minneapolis al centro della scena musicale mondiale. A quasi dieci anni dalla sua scomparsa, l'eredità di Prince continua a ispirare generazioni di musicisti e fan, confermando il carattere senza tempo della sua opera.

la Tracklist

Timeless (Digital & CD)

1. I Am You - 1977

2. Tick Tick Bang - 1981

3. Heaven - 1985

4. I Wonder - 1989

5. With This Tear - 1991

6. Stone - 1995

7. Calabama - 2003

8. The Guilty Ones - 2007

9. Bestest Friend - 2012

10. How Come You Don't Call Me Anymore? (Live) - 2016