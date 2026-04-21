Prince, a 10 anni dalla morte esce l'inedito "With this tear"

Il lavoro è stato recentemente remixato e rimasterizzato dall'ingegnere Chris James, già collaboratore dell'artista. Il brano rappresenta un esempio emblematico dell'approccio autoriale di Prince, che ha firmato interamente produzione, arrangiamento e composizione, eseguendo di persona ogni singola parte strumentale. Nonostante la natura inedita di questa specifica registrazione, il brano non è nuovo al pubblico: poco dopo la sessione di registrazione del 1991, Prince offrì il brano a Céline Dion, che ne pubblicò una propria interpretazione nel 1992. Per oltre tre decenni, la versione della cantante canadese è rimasta l'unica reperibile professionalmente, rendendo questa pubblicazione la prima occasione per ascoltare l'esecuzione originale di Prince.

L'impronta artistica e il genio creativo di Prince Rogers Nelson

Prince Rogers Nelson, scomparso il 21 aprile 2016 all'età di 57 anni, è universalmente riconosciuto come uno degli artisti più influenti e innovativi della musica contemporanea. Polistrumentista di straordinario talento, Prince ha saputo fondere funk, rock, R&B, soul e pop, dando vita al distintivo "Minneapolis sound". Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 100 milioni di dischi e ha conquistato numerosi riconoscimenti, inclusi sette Grammy Awards, un Golden Globe e il Premio Oscar per la colonna sonora del film "Purple Rain". La sua cifra stilistica fu riassunta dal leggendario jazzista Miles Davis, che lo definì un "piccolo genio", capace di sintetizzare l'eredità artistica di icone come Marvin Gaye, Jimi Hendrix, Sly Stone e Little Richard, proiettandola in una dimensione moderna. Oltre al successo discografico, Prince si distinse per un'intensa e costante attività creativa e per esibizioni dal vivo che, per la loro natura imprevedibile, si sono imposte come veri e propri happening culturali.