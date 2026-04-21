Prince, 10 anni dalla morte. Le frasi più belle delle sue canzoni

Il folletto di Minneapolis moriva il 21 aprile 2016. Da "Purple Rain" a "Kiss", ancora oggi viene ricordato per uno stile lirico innovativo e all'avanguardia. Ecco alcuni tra i versi più significativi della sua carriera
10 ANNI DALLA MORTE DI PRINCE - Sono passati 10 anni dalla morte di Prince. Il folletto di Minneapolis si spegneva il 21 aprile 2016, all’età di 57 anni: i soccorsi lo trovarono morto in un ascensore all’interno del complesso dove abitava a Chanhassen, per un’overdose da Fentanyl. Ancora oggi viene ricordato per i suoi testi poetici, dallo stile lirico innovativo, a metà tra amore, edonismo, spiritualità e critica sociale. Ecco alcuni dei versi più significativi della sua carriera.
UPTOWN - "Now where I come from, we don't let society tell us how it's supposed to be. Our clothes, our hair, we don't care, it's all about being there". Uptown (1980) gira intorno a uno dei temi più cari a Prince, il rifiuto dell'omologazione: "Da dove vengo io non lasciamo che sia la società a dirci come dovrebbero essere le cose. I nostri vestiti, i nostri capelli, non ci importa, conta solo esserci".
1999 - "Life is just a party, and parties weren't meant to last". Prince ricorda a tutti gli ascoltatori che "La vita è solo una festa, e le feste non sono fatte per durare per sempre". Malinconico e un po’ nichilista, il brano è 1999 (1982).
PURPLE RAIN - "I never meant to cause you any sorrow, I never meant to cause you any pain", cantava Prince in apertura di Purple Rain, del 1984: "Non ho mai voluto causarti dispiacere/Non ho mai voluto causarti dolore". È forse uno degli attacchi più teatrali ed emozionanti della sua discografia.
LET'S GO CRAZY - Sempre del 1984 è Let’s Go Crazy, con un’altra delle aperture più significative dei brani di Prince: "Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life", ovvero "Carissimi, siamo riuniti qui oggi per superare questa cosa chiamata vita".
I WOULD DIE 4 U - In I Would Die 4 U, sempre del 1984, Prince gioca con il clamore mediatico e l’interesse del pubblico verso la sua estetica fluida e ambigua. “I’m not a woman, I’m not a man, I am something that you’ll never understand” – “Non sono una donna, non sono un uomo, sono qualcosa che non capirai mai”, canta in apertura.
NOTHING COMPARES 2 U - Il dolore per la perdita di una persona amata viene dipinto brutalmente e romanticamente allo stesso tempo in Nothing Compares 2 U, 1985: "All the flowers that you planted, mama, in the backyard all died when you went away" – "Tutti i fiori che hai piantato, mamma, nel giardino sul retro sono morti quando sei andata via".
SIGN O' THE TIMES - “It's silly, no? When a rocket ship explodes, and everybody still wants to fly". Siamo nel 1987 e il brano è Sign O' the Times. Prince riflette: "È sciocco, no? Quando un razzo esplode e tutti vogliono ancora volare".
SIGN O' THE TIMES - Sign O’ the Times è intrisa di riferimenti ad alcune grandi tematiche sociali che segnavano la fine degli anni ’80. Tra queste anche l’AIDS, che secondo alcune indiscrezioni – nonostante non ci sia mai stata una conferma ufficiale – avrebbe colpito più avanti anche Prince. "In France a skinny man died of a big disease with a little name", "In Francia un uomo magro è morto per una grande malattia dal nome piccolo", canta nel brano.
SIGN O' THE TIMES - E ancora, sempre in Sign O’ the Times entra anche la tossicodipendenza, in particolare di eroina. "By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same", cioè "Per caso la sua ragazza trovò un ago e poco dopo fece la stessa fine". Un riferimento alla droga, ma anche al diffondersi delle malattie, per prima l’AIDS, per l’utilizzo promiscuo di aghi e siringhe.
KISS - Un inno antimaterialista, un invito a evitare stereotipi e superficialità. Kiss è forse il brano più famoso più di tutta la discografia di Prince: "You don’t have to be rich to be my girl, You don’t have to be cool to rule my world, ain’t no particular sign I’m more compatible with, I just want your extra time and your.. kiss" – "Non devi essere ricca per essere la mia ragazza, non devi essere cool per dominare il mio mondo, non ci sono segni dell’oroscopo con cui sono particolarmente compatibile, voglio solo un po’ del tuo tempo e un tuo.. bacio".
THIEVES IN THE TEMPLE - "I feel like I'm looking for my soul, like a poor man looking for gold" - "Mi sembra di essere in cerca della mia anima, come un uomo povero è in cerca dell'oro", cantava Prince in Thieves in the Temple, 1990.
THE MOST BEAUTIFUL GIRL IN THE WORLD - "When the day turns into the last day of all time, I can say I hope you are in these arms of mine, and when the night falls before thay day. I will cry, I will cry tears of joy, 'cause after you, all one can do is die" - "Quando il giorno diventa l’ultimo giorno di sempre, posso dire che spero tu sia tra le mie braccia, e quando la notte scende prima di quel giorno, piangerò, piangerò lacrime di gioia, perché dopo di te, tutto ciò che si può fare è morire". Prince e l'amore, The Most Beautiful Girl in the World, 1992.