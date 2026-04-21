Prince, 10 anni dalla morte. Le frasi più belle delle sue canzoni

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1999 - "Life is just a party, and parties weren't meant to last". Prince ricorda a tutti gli ascoltatori che "La vita è solo una festa, e le feste non sono fatte per durare per sempre". Malinconico e un po’ nichilista, il brano è 1999 (1982).

Prince, pubblicate due canzoni d'archivio inedite