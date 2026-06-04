12/15 ©Dario Garofalo_courtesy Saverio Ferragina

Sergio Rubini presenta il suo esordio alla regia La Stazione. L’incontro è dedicato alla riscoperta del suo primo film e al dialogo con il pubblico. Rubini è un attore, regista e sceneggiatore italiano che, dopo l’esordio negli anni Ottanta con Il caso Moro e Il grande Blek, ha sviluppato una carriera tra cinema d’autore e popolare e, come regista, ha debuttato con La stazione (1990) premiato a Venezia, alternando poi numerose interpretazioni in film italiani e internazionali e attività didattica all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Sergio Rubini compie 65 anni, i suoi personaggi più famosi. FOTO