Milano Film Fest 2026, da Valeria Golino a Julian Schnabel ecco gli ospiti attesi. FOTO
Da oggi, 4 giugno, fino al 9 giugno 2026 il capoluogo lombardo si trasforma in un grande set diffuso tra cinema, teatri e piazze. Il programma della kermesse cinematografica che gode della direzione artistica di Claudio Santamaria prevede oltre 120 eventi tra proiezioni, masterclass, talk e concerti. Ecco i Vip più attesi, da Valeria Bruni Tedeschi a Vinicio Marchioni, da Anna Ferzetti a Margherita Vicario, fino ad arrivare a Valeria Golino e alla star internazionale Julian Schnabel.
A cura di Camilla Sernagiotto