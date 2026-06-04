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Milano Film Fest 2026, da Valeria Golino a Julian Schnabel ecco gli ospiti attesi. FOTO

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Immagini dall'ufficio stampa del Milano Film Fest (foto di Anna Ferzetti di Fabrizio Martinelli; foto di Margherita Vicario di Sara Sabatino; foto di Valeria Golino di Riccardo Ghilardi) e immagini da Getty Images

Da oggi, 4 giugno, fino al 9 giugno 2026 il capoluogo lombardo si trasforma in un grande set diffuso tra cinema, teatri e piazze. Il programma della kermesse cinematografica che gode della direzione artistica di Claudio Santamaria prevede oltre 120 eventi tra proiezioni, masterclass, talk e concerti. Ecco i Vip più attesi, da Valeria Bruni Tedeschi a Vinicio Marchioni, da Anna Ferzetti a Margherita Vicario, fino ad arrivare a Valeria Golino e alla star internazionale Julian Schnabel.

A cura di Camilla Sernagiotto

 

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