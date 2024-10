Nasce Milano Film Fest, Claudio Santamaria direttore artistico

Il programma della prima edizione

Prevede un concorso internazionale per lungometraggi e uno per corti; una sezione di anteprime internazionali e due focus: uno sulle serie tv con il ritorno dei Serial Awards e uno sulla fotografia. All'inizio del 2025 sarà lanciata una call indirizzata a tutte le realtà cittadine che potranno iscrivere il loro evento all'interno del Film Fest.

le parole di Claudio Santamaria

"Sarà - annuncia Claudio Santamaria - un festival trasversale, inserito nella città, dall'ambizione internazionale. Milano è una città con eventi che attirano persone da tutto il mondo: pensiamo che anche il cinema debba essere celebrato in tutte le sue forme. Avrà la forza di un festival per tutti, eventi cinematografici in centro e anche nei quartieri e nelle periferie come "scintille" sparse per la città. Anche un festival glamour così come lo è Milano, che ha una bellezza discreta, nascosta, che sa di essere dirompente. Stiamo lavorando affinché ci siano questi elementi, e la mia presenza - spiega in conferenza, oggi a Milano - è anche un modo per richiamare l'attenzione di colleghi, amici, attori e registi. Sarà un festival capace di interrogarsi sui nuovi linguaggi, sui temi caldi del vivere contemporaneo, ma anche sui nuovi gusti del pubblico".

la formula diffusa del progetto

"Questo progetto, con la sua formula diffusa e - aggiunge l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - la sua capacità di portare il meglio del cinema, delle serie tv e della fotografia in tutti i quartieri della città, incarna il nostro impegno nel rendere spettacolo e cultura accessibili a tutti. La direzione artistica di Claudio Santamaria e la collaborazione di realtà cittadine d'eccellenza, in particolare ci permetteranno di celebrare l'innovazione e la diversità del mondo dell'audiovisivo, coinvolgendo l'intera comunità milanese in un'esperienza diffusa e coinvolgente".