Valeria Golino compie 60 anni, i suoi film più famosi. FOTO

L’attrice e regista, nata a Napoli il 22 ottobre 1965, nel corso della sua carriera ha lavorato con i più grandi nomi del cinema italiano e di Hollywood. Ha vinto due volte la Coppa Volpi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia: la prima nel 1986 per il film di Francesco Maselli e la seconda nel 2015 per la sua interpretazione in “Per amor vostro”. Dietro la macchina da presa ha diretto “Miele”, “Euforia” e la miniserie “L’arte della gioia”