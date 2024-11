Valeria Golino a Belve: "Pensavo che Scamarcio fosse uomo di mia vita"

“Pensavo che Riccardo Scamarcio fosse l’ uomo della mia vita ”. Ospite di Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve , Valeria Golino ha confidato alla giornalista e conduttrice di aver avuto ben radicato nel cuore l’ex compagno, con il quale ha avuto una storia d’amore dal 2005 al 2016. “Con Riccardo mi ero sentita al posto giusto, a casa”. L’attrice, ora innamorata dell’attuale fidanzato, l’avvocato Fabio Palombi, ha aggiunto di non aver avuto “tanti uomini, perché ho avuto lunghe storie d’amore. Vengo attratta spesso da quei tipi che mi fanno sentire in pericolo, che mi vengono a salvare”. Fagnani ha poi ricordato a Golino le parole di Scamarcio, ospite della precedente puntata del programma: “Con Golino non finisce mai il vero amore”. L’attrice ha allora ironizzato: “È un attore molto bravo”, per poi aggiungere: “È una cosa molto bella da dire, lo ringrazio”.

I GIORNI PEGGIORI DELLA SUA VITA

Golino si è aperta anche sui giorni peggiori della sua vita, che ha riconosciuto nella morte del papà e nella perdita di un figlio, “una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente che spiritualmente”. L’attrice, una “diva di altri tempi” che ha girato 90 film, ricevuto 70 premi e recitato anche in Rain Man - L'uomo della pioggia con Tom Cruise, ha raccontato anche il rapporto con il proprio corpo e l’età: “Ero bella, però non lo sono più. Il mio sedere che per anni è stato il punto forte ora sta cambiando forma. Non mi piaccio più, ma non abbastanza da fare ginnastica!”, ha scherzato, convinta inoltre di sembrare “più sexy di quello che sono”. Ha infine ammesso di aver fumato qualche canna sul set, “ma non l’ho più fatto da allora. Cioè, non l’ho più fatto sul lavoro”. Nella vita “ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito. Non ho provato le droghe sceme, quelle pericolose”, come eroina o cocaina, ma le droghe psichedeliche. “Però adesso alla mia età non lo farei più”.