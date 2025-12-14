Vinicio Capossela compie 60 anni, le frasi più belle delle sue canzoni

8/13 ©Ansa

"NEL BLU" (2006) – Nel 2006 esce Ovunque proteggi, sesto album in studio del cantautore che vince la terza targa Tenco (2007) e viene apprezzato da riviste italiane e internazionali. A questo album appartiene il brano Nel blu: “Labirinto di specchi i tuoi occhi/Appari e dispari tra l'anice e il vetro/Deformano e sformano/gli occhi i tuoi occhi/ingrassano e smagrano/il mio volto di orso da lunapark”.