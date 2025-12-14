Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Italian singer Vinicio Capossela arrives for the screening of the movie 'Natale fuori orario' at the 19th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 17 October 2024. The Festa del Cinema di Roma runs from 16 to 27 October 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI

Vinicio Capossela compie 60 anni, le frasi più belle delle sue canzoni

Approfondimenti fotogallery
13 foto
©Ansa

Il cantante è nato ad Hannover, in Germania, il 14 dicembre 1965. Dagli esordi agli album più recenti, ecco una selezione dei suoi brani più famosi

Spettacolo: Ultime gallery

Vinicio Capossela compie 60 anni, le frasi più belle delle sue canzoni

Approfondimenti

Il cantante è nato ad Hannover, in Germania, il 14 dicembre 1965. Dagli esordi agli album più...

13 foto
Italian singer Vinicio Capossela arrives for the screening of the movie 'Natale fuori orario' at the 19th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 17 October 2024. The Festa del Cinema di Roma runs from 16 to 27 October 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI

Capodanno 2026, i concerti da non perdere: da Alfa a Ghali

Musica

I Pinguini Tattici Nucleari, Francesca Michielin, Alfa, Fedez, Ghali e Gianna Nannini sono alcuni...

15 foto

Dick van Dyke compie 100 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO

Cinema

Nato a West Plains (Missouri) il 13 dicembre 1925, il celebre Bert di "Mary Poppins" compie 100...

13 foto
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 07: Dick Van Dyke, winner, poses at the 51st annual Daytime Emmys Awards at The Westin Bonaventure Hotel & Suites, Los Angeles on June 07, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Rodin Eckenroth/Getty Images)

I 30 anni di Emma Corrin, non solo Lady D: i suoi ruoli più famosi

Cinema

Nata il 13 dicembre 1995, l’attrice diventata famosa con “The Crown” - per la sua interpretazione...

15 foto
Emma Corrin

Kate Middleton tra le vip meglio vestite del 2025 di British Vogue

Spettacolo

L'edizione inglese della prestigiosa rivista di moda ha inserito la principessa del Galles tra le...

15 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    OPS!2026, il circo contemporaneo torna all’Auditorium di Roma

    Spettacolo

    Dal 27 dicembre al 6 gennaio l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si trasforma in un...

    Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato

    Spettacolo

    La dodicesima puntata dello show si è conclusa senza eliminazioni. Il prossimo 20 dicembre, si...

    I 'Me contro Te' si sposeranno in uno show a Milano

    Spettacolo

    Luì e Sofì, i Me contro Te, hanno scelto un palco per il loro “sì”: il matrimonio sarà uno show...