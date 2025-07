Al Faro Festival: concerti sul mare a Napoli, da Bennato a Capossela

La migrazione, grande tema della rassegna

Musica e teatro sul mare, per godere in una notte d'estate dalle bellezze uniche di una città senza tempo cogliendo l'occasione, all'ombra del Faro di Napoli, per riscoprire le emozioni dell'epoca della grande migrazione, l'esodo massiccio di trenta milioni di italiani che tra il 1860 e il 1960 lasciarono la città in cerca di fortuna e di un futuro migliore.

Laura Valente, direttrice artistica di "Al Faro Festival" e del più vasto evento "Napoli 2500 " in cui si inserisce la rassegna, ricorda il valore culturale di questo appuntamento che, dice, "nasce da una suggestione", ovvero, "il racconto del gomitolo che si srotolava dalle navi, unendo per l'ultima volta chi restava e chi partiva".

Il Faro e la statua di San Gennaro erano gli ultimi riferimenti a cui rivolgere lo sguardo prima di iniziare l'avventura dell'esodo in mare aperto. Per questo il Festival ha istituito un legame con Ellis Island, punto di approdo di tanti connazionali, che si concretizzerà con un collegamento in diretta col pubblico di Napoli nella sera inaugurale della rassegna (il 30, invece, ci sarà un collegamento con Little Italy).

La migrazione è uno dei temi della rassegna, che è un progetto originale di "Napoli 2500" per il Comune di Napoli, finanziato da Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione con l’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, della Marina Militare e di Ellis Island.

Nei locali della Lega Navale di Napoli sarà aperta ai visitatori “Radici migranti”, una mostra di tredici quadri di Raul Lo Russo dedicata ai volti e ai gesti dell’emigrazione.