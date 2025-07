Capri Music Awards, notte di musica e spettacolo con tanti ospiti

Si balla fino a notte fonda a Capri, non solo nei locali e nella iconica Piazzetta. Con l'istituzione dei Capri Music Awards , kermesse di tre giorni che ha debuttato con la sua prima edizione dal 16 al 18 luglio , anche lo storico Teatro Quisisana e l'antica Certosa di San Giacomo , fiore all'occhiello dell'architettura isolana, si candidano a diventare punti di riferimento dello spettacolo dal vivo della stagione estiva mediterranea. La partecipazione alla serata evento del 18 luglio , con cui si è conclusa l'edizione numero uno della kermesse, lascia ben sperare per il futuro. L'isola di Capri, conosciuta nel mondo per le sue bellezze uniche e i panorami mozzafiato, accoglierà ogni anno i giovani talenti e i protagonisti della scena musicale nazionale per arricchire la stagione estiva con notti di grande spettacolo. Per celebrare la prima edizione del premio a Capri sono arrivati The Kolors , Rose Villain e Serena Brancale , che hanno chiuso un evento aperto da Petit , Settembre e Coco . Oltre due ore di successi travolgenti preceduti dagli inediti dei giovani vincitori del contest riservato agli under 30 che si sono sfidati nella finale del 16 luglio.

Gli ospiti a Capri: da Rose Villain a Serena Brancale e Petit

"A Capri ci si innamora, l'isola porta fortuna", lo ha ribadito dal palco dei Capri Music Awards Serena Brancale che ha fatto ballare il pubblico della Certosa di San Giacomo con una selezione dei suoi brani più coinvolgenti, da Baccalà a Anema e Core, il pezzo portato a Sanremo 2025, una delle hit più travolgenti dell'intera stagione.

Quando la cantautrice di Bari prende il microfono è già notte fonda sull'isola. A lei tocca dare la buonanotte al pubblico che ha già ballato sul repertorio degli altri ospiti della kermesse e che non vuole saperne di smettere di cantare sotto le stelle.

Ci sono fan di tutte le età nel pubblico dei Capri Music Awards ma il posto sotto al palco è dei giovanissimi. Per alcuni questa serata con i loro beniamini a pochi metri di distanza sarà indimenticabile.

Per il pubblico di Capri ogni ospite ha preparato una mini scaletta coi maggiori successi. Rose Villain ha cantato Fuorilegge e Click Boom!, brani sanremesi, ma anche hit estive come Fragole.

I The Kolors hanno iniziato con Pronto come va ma non potevano non regalare ai fan tormentoni come Italodisco e Tu con chi fai l'amore, quest'ultima sempre dall'ultimo Sanremo.

Sanremo 2025 ha incoronato il talento di Settembre che, oltre a Vertebre e Oro Oro, ha proposto un medley con le sue versioni di brani di artisti partenopei come lui, da Chiagne di Geolier a Me staje appennenn' amò di Liberato. Il rapper CoCo, su palco con Geeno, ha rafforzato la presenza in scaletta delle sonorità urban. Per Capri ha scelto Skincare, Qualcosa da bere e Bugie Diverse. Ha origini napoletane anche Petit, inarrestabile dopo Amici, che ha chiuso il suo momento con Vitamì e Mammamì.