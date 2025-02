Sanremo, il testo della canzone di Serena Brancale: Anema e core

Con un total look rosso fuoco scelto per la prima serata di martedì e un'esibizione energica e coinvolgente, Serena Brancale dopo dieci anni è tornata in gara al Festival di Sanremo (IL LIVE). La cantautrice ha presentato all'Ariston Anema e core, brano che mescola italiano e dialetto ed è un omaggio a uno degli artisti che più hanno ispirato la polistrumentista pugliese: il grande Pino Daniele. Per la serata di venerdì, dedicata alle cover, Brancale ha scelto la canzone If I ain’t got you di Alicia Keys, accompagnata da Alessandra Amoroso. Un duetto emozionante, con pianoforte e voce.