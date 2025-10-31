Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Francesco Guccini racconta l'Italia del Dopoguerra nel romanzo Romeo e Giulietta 1949

Fabrizio Basso

Credit Mattia Zoppellaro

Il nuovo libro del Maestrone ci porta negli anni appena successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E' una storia di formazione che parte dall'Appennino tosco-emiliano per proseguire a Carpi, dove la pianira è più pianura che altrove

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ