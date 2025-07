Julian Schnabel premiato a Venezia 2025 con il Cartier Glory

Il 3 settembre, nella Sala Grande al Lido, verrà celebrata la carriera del regista e pittore newyorkese con un evento speciale che precederà la prima mondiale del suo nuovo lavoro In the Hand of Dante. La serata, che vedrà la partecipazione di Oscar Isaac, Gal Gadot, Al Pacino e Martin Scorsese, fa parte del programma dell’82ª edizione della rassegna diretta da Alberto Barbera

La cerimonia precederà la proiezione Fuori Concorso in anteprima mondiale del nuovo film di Schnabel, In the Hand of Dante (USA/Italia, 150’), tratto dal romanzo di Nick Tosches. Nel cast stellare figurano Oscar Isaac, Gal Gadot, Al Pacino, Gerard Butler, Martin Scorsese, John Malkovich, Jason Momoa, Louis Cancelmi e Franco Nero .

L’artista e regista statunitense Julian Schnabel riceverà il Premio Cartier Glory to the Filmmaker 2025 , riconoscimento che celebra le personalità che hanno segnato in modo originale il cinema contemporaneo. La consegna del premio è fissata per mercoledì 3 settembre alle ore 21.30 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema , al Lido di Venezia.

Le dichiarazioni di Julian Schnabel e Alberto Barbera

Nel commentare il riconoscimento, Schnabel ha ricordato il suo lungo legame con Venezia:

“Sono stato la prima volta a Venezia nel 1976. Non avrei mai immaginato di diventare un regista e di ricevere questo premio. Proiettare In the Hand of Dante in anteprima mondiale alla Mostra ha per me un significato profondo, perché il viaggio di Dante e Nick Tosches in qualche modo riflette la mia vita”.

Il Direttore della Mostra Alberto Barbera ha sottolineato l’originalità della sua opera:

“Ogni film di Schnabel è un mondo a sé, generoso e selvaggiamente fantasioso. In the Hand of Dante è il suo progetto più ambizioso e trabocca di vita, come tutti i suoi lavori”.

Cartier e la celebrazione del talento

Il premio, giunto alla quarta edizione in collaborazione con Cartier, rende omaggio ai registi che hanno innovato il cinema contemporaneo. Arnaud Carrez, Senior Vice President e Chief Marketing Officer di Cartier International, ha dichiarato:

“La creatività sfrenata di Schnabel ci introduce a mondi affascinanti attraverso la sensibilità e il linguaggio visivo di un pittore. Questo incontro tra sensibilità artistica e dedizione alla creazione rappresenta un unicum prezioso per la Maison”.