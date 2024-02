Gloria!, cosa sapere sul film d’esordio di Margherita Vicario

Spettacolo

Berlinale 2024, i look più belli visti sul red carpet. FOTO

La settantaquattresima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino dà ufficialmente il via alle sfilate sui tappeti rossi delle kermesse europee dedicate ai prodotti d'autore e non solo. Ecco lo stile sfoggiato dalle star giunte da tutto il mondo nella capitale tedesca che hanno sfidato le temperature invernali coi loro abiti da sera. Tra queste, diversi volti italiani. Ecco i nostri look preferiti A cura di Vittoria Romagnuolo

Lupita Nyong’o presidente della giuria del Festival internazionale del cinema di Berlino 2024, è apparsa in pubblico con un clamoroso abito bianco sul red carpet della serata di apertura della kermesse. L'attrice, ha sfilato per i fotografi e i fan con lo strascico e con la schiena scoperta nel suo dress da sera Gucci profilato con cristalli. Al luccichio della creazione dello stilista Sabato De Sarno, la star ha abbinato orecchini con diamanti a cascata, bracciali e anelli De Beers (brand di cui è ambassador)

In bianco (e con sandali neri, come quelli visti in passerella) anche Kristen Stewart che alla première di Sterben (Dying) ha insossato Chanel, come d'abitudine. Il look della collezione Couture 2024 è composto da giacca corta in tweed, leggings e con una gonna leggerissima. Bellissimo il beauty look con sguardo bordato e acconciatura wet