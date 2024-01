Berlinale 2024, due film italiani in concorso alla 74esima edizione

Another End di Piero Messina e Gloria! di Margherita Vicario in concorso alla 74esima del Festival Internazionale del Cinema di Berlino

Another End di Piero Messina e Gloria! di Margherita Vicario sono i due film italiani in concorso alla 74esima del Festival Internazionale del Cinema di Berlino . Carlo Chatrian, direttore artistico della kermesse, ha annunciato le due pellicole nel corso della conferenza stampa di presentazione.

BERLINALE 2024, I FILM ITALIANI IN CONCORSO

Doppietta italiana alla Berlinale 2024. Another End, il nuovo film di Piero Messina, sarà presentato alla Berlinale 2024. Il regista siciliano ha dichiarato: “È un onore essere invitato nella sezione ufficiale del Festival di Berlino e di questo ringrazio Carlo Chatrian. Another End è un storia d'amore. Sull’ amore che vive nelle parole, tra i pensieri, nei ricordi, ma che soprattutto vive e cresce in silenzio nei corpi. Di nascosto. Come un segreto del corpo”.

In concorso anche Gloria! che ha segnato l’esordio alla regia dell’attrice e cantautrice Margherita Vicario.