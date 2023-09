Margherita Vicario, in attesa dei concerti lancia la sua Canzoncina

SHOWTIME, lo speciale progetto di Margherita Vicario (prodotto da Island Records - Universal Music Italy, Metatron, Dade) si arricchisce di un nuovo tassello: è disponibile da domani – venerdì 29 settembre – su tutte le piattaforme digitali in formato audio e video, la seconda puntata del podcast della cantautrice e attrice che affiancata da diversi ospiti affronta alcuni dei temi più controversi e dibattuti dell’attualità, accompagnando ogni episodio con nuova musica. TRAGICAMENTE OTTIMISTI è il titolo di questo nuovo capitolo, già in anteprima esclusiva su Amazon Music, accompagnato dal nuovo singolo e videoclip CANZONCINA. Ospite speciale del podcast il divulgatore scientifico e scrittore Adrian Fartade che partendo dal tema della sempre più preoccupante crisi climatica, riflette con Margherita sul collasso eco-sociale che interesserà negli anni l’umanità. Ritroviamo lo stesso tono in CANZONCINA, coinvolgenti sonorità dance pop e particolari effetti elettronici si intrecciano alle spiccate abilità narrative di Margherita Vicario che, con la produzione di Dade, ci regala un ironico sguardo sul futuro del pianeta, “chissà di noi su questa Terra che sarà”.



Coerente, con uno stile unico che spesso l’ha portata a raccontare visivamente e musicalmente tematiche attuali su spinta di urgenze creative, Margherita rompe un’ennesima parete narrativa aggiungendo la contemporaneità del linguaggio del podcast e la ricchezza del confronto dialettico, per sviscerare e veicolare a tutto tondo il messaggio prescelto affinché la Musica, la parola, la coreografia e l’immaginario puntino tutti sullo stesso significato, rafforzandolo. Margherita Vicario è pronta a riabbracciare il suo pubblico e a portare in scena – accanto al repertorio del passato – lo SHOWTIME TOUR 2023: il live concert prodotto da Vivo Concerti, vario e coinvolgente, nei club di tutta Italia tra novembre e dicembre 2023. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.



SHOWTIME TOUR 2023

CALENDARIO

Venerdì 24 novembre - ROMA @ Largo Venue

Sabato 25 novembre - ROMA @ Largo Venue

Giovedì 30 novembre - TORINO @ Teatro della Concordia

Venerdì 1 dicembre - FIRENZE @ Viper

Domenica 3 dicembre - MILANO @ Alcatraz

Martedì 5 dicembre - PADOVA @ Hall

Mercoledì 6 dicembre - BOLOGNA @ Estragon