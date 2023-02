Berlinale 2023, Benedetta Porcaroli: “Questa carriera è una maratona”

La giovane attrice romana è stata selezionata tra i talenti emergenti europei per le Shooting Stars della Berlinale 2023 Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ogni anno la Berlinale dedica spazio ai talenti emergenti, quei giovani attori che si sono distinti sulla scena europea e che, nei giorni del Festival, possono incontrare produttori e registi per coordinare il futuro della loro carriera. La sezione si chiama Shooting Stars e dopo la partecipazione di Matilda De Angelis nel 2018, quest’anno è stata la volta di Benedetta Porcaroli, giovane talento romano che abbiamo visto nella serie Netlix Baby, nei film La Scuola Cattolica, 7 donne e un mistero, e recentemente tra il Festival di Venezia e la Festa del cinema di Roma con Amanda e Il Colibrì.

L’esperienza Shooting Stars vedi anche Berlinale 2023, tutti i vincitori dal film On the Adamant ad Afire “Un’occasione imperdibile per un attore questa iniziativa della Berlinale. Ho conosciuto molti registi, produttori e casting directors”, ha detto Porcaroli in un incontro stampa a Berlino. "Sono molto felice di essere presente in questa edizione presieduta da Kristen Stewart che è un’attrice che adoro", ha aggiunto. "Quando ho iniziato a lavorare ho capito che questo era il posto giusto per me e mi dicevano di trovare un piano B perché è un mestiere sempre molto precario. Invece io ho voluto scommettere su questa strada e non mi sono voltata indietro”. Nei ruoli che ha interpretato fino a oggi Benedetta Porcaroli ha dimostrato di saper unire la malinconia e la leggerezza con la giusta sensibilità e un carisma distintivo. “Sono una persona romantica e passionale”, ha confessato, sottolineando che in particolare la malinconia è un’emozione che le appartiene.

I ruoli più difficili leggi anche L’ultima notte di Amore, l’intervista a Pierfrancesco Favino Durante l’incontro a Berlino ha rivelato che fino a oggi il ruolo che le ha richiesto più impegno è stato quello del film La Scuola Cattolica che racconta la strage del Circeo, ma anche Amanda, diretto da Carolina Cavalli, in cui recita con Giovanna Mezzogiorno e Michele Bravi è stata una intensa sfida. Tuttavia “cerco di procedere a piccoli passi: questa carriera la vivo come una maratona. Quella dell’attore è una strada lunga, tortuosa. Per me è soprattutto una passione e cerco di aggrapparmi a questo nei momenti difficili”, ha detto entusiasta del suo lavoro anche se le ruba molto tempo ed energia e a volte “non sono molto a mio agio nei miei panni”. “Ho perso un po’ la spensieratezza, ma forse non ne ho mai avuta. Di certo riesco a dare più valore alle cose, come le relazioni, le persone che amo. Cerco di essere una buona compagna, una buona amica, un’attrice e una buona figlia, senza snaturarmi”.

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Benedetta Porcaroli tra le European Shooting Stars della Berlinale Si è alzato il sipario sulla 73.ma edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, tra le European Shooting Stars di quest’anno troviamo l’astro italiano Benedetta Porcaroli Benedetta Porcaroli è tra le European Shooting Stars della Berlinale 2023 L’attrice è stata inserita tra i migliori talenti emergenti Nel corso degli anni Benedetta Porcaroli ha spaziato tra piccolo e grande schermo