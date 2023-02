L’ultima notte di Amore, l’intervista a Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino, al momento, ha vinto una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, tre David di Donatello e sei Nastri d'Argento. E come ha dimostrato nello strepitoso episodio di Call My Agent – Italia, la star è un campione di autoironia, in grado di interpretare Che Guevara e Mario Monti. Ma in L’ultima notte di Amore, la sfida era davvero complessa per un attore affascinante, dalla fisicità importante (non a caso ha esordito sul grande schermo nel 1996 nei panno di un boxeur in Pugili Perché). Nel lungometraggio diretto da Andrea Di Stefano, presentato alla Berlinale 2023 e nelle sale cinematografiche dal 9 marzo, Favino veste i panni di Franco Amore, poliziotto fuori forma, vicino alla pensione dopo 35 anni di onorato servizio. Un uomo per bene, probabilmente a torto considerato un debole. Un mite servitore dello Stato perduto in un infernale viaggio al termine della notte in una” Milano per male”. E anche questa la performance di “Picchio” risulta eccezionale e densa di sfumature. il risultato è una pellicola che rimanda ai grandi polar francesi di Melville, alla suspense dei thriller hitchcockiani, all’abbacinante crepuscolo dei noir americani degli anni Quaranta. Ecco cosa ci ha raccontato Pierfrancesco Favino.

Mi ha aiutato la sceneggiatura che era davvero scritta benissimo, una di quelle storie che non vedi l’ora di capire come va a finire. È un personaggio ligio al dovere che ogni tanto si concede qualche piccola bugia, ma è uno a cui pare facile fare le scarpe. E poi è un uomo definito anche dall’ambiente che gli sta intorno. Penso alla moglie, intepretata da Linda Cariddi, più giovane di lui. Per stare al passo porta l’orecchino, veste casual ma capisci che fa fatica. Ed è questo che mi ha affascinato del personaggio, un uomo non ossessionato dal machismo che contraddistingue alcuni suoi colleghi. Credo sia il tipo di poliziotto che possiamo incontrare quando andiamo in un commissariato a farci mettere il bollo sul passaporto. E mi auguro che questo tipo persone vengano al cinema a vedere il film e possano ritrovarsi in qualche modo nella vicenda di Franco Amore.

Franco Amore è un poliziotto timido, onesto, quasi dimesso, non in perfetta forma fisica. Come ti sei preparato per interpretare in maniera davvero credibile un uomo così lontano dalla tua fisicità importante e dal tuo fascino?

Penso che il mio personaggio immagini di andare da qualche parte. Mi piace molto il fatto che non stiamo parlando di un supereroe, non stiamo parlando di una persona che è abituata a certe situazioni ma di un uomo che si ritrova coinvolto in qualcosa di molto più grande di lui. Quindi comprende che a un certo punto dovrà fare una scelta perché sa esattamente che cosa potrebbe accadergli dopo e non era quello che aveva immaginato all’inizio. Credeva che questa situazione avrebbe migliorato la sua vita. E dove andrà alla fine? Probabilmente a cercare di mettere al sicuro le persone gli sono vicine.

Il primo trailer di L’ultima notte di Amore (lo trovate in testa all’articolo) è accompagnato dalla canzone di David Bowie Ragazzo solo/Ragazza sola e una delle strofe del brano recita “dove vai, dove andrai?”. Ma dove va e dove andrà Franco Amore in questa ultima sua notte?

approfondimento

L’ultima notte di Amore, trailer del thriller con protagonista Favino

Quali sono i punti di forza di L’ultima notte di Amore?

È un film, che ti tiene incollato alla sedia, come accadeva un tempo. È cinema allo stato puro e non fa rimpiangere i noir americani e francesi. Una pellicola che si riappropria di un genere che in Italia non si fa più. Un’ opera in cui il pubblico si appassiona alla storia dall’inizio alla fine e vorrebbe non finisse mai.

Il film è ambientato in una Milano plumbea, insidiosa, piena di tunnel. Diversa dai soliti stereotipi. Che rapporto hai con questa città?

La conosco abbastanza, ma non così bene. Sono circondato da amici che vivono qui. Ci vengo molto volentieri. Ho sempre la sensazione che ci sia qualche lato che non vedo e credo che questa cosa il film la racconti bene: è una città metropolitana nel senso più alto del termine. È come una sorta di personaggio del film, È un luogo che ti spinge a migliorarti. Sei circondato dalla ricchezza. Uno spazio che ti mostra quello che potresti diventare. Credo che L’ultima notte di Amore non poteva che essere ambientato qui. L’immagine vincente di Milano è uno dei propulsori della storia.

Nel film, Franco Amore è paragonato a una carpa koi, un pesce leggendario che nuota controcorrente, risale la cascata lungo il Fiumegiallo e alla fine, come premio per il suo coraggio, viene trasformato in un drago immortale dagli dei. Trovi analogie con la tua carriera?

Direi proprio di no, Se dovessi pensare a un paragone con una creatura acquatica, direi un cetaceo, Ho fatto un percorso costante, non ho risalito nessuna corrente, né ho fatto salti improvvisi o strappi. Sono felice del posto in cui mi trovo ora e non credo di essere stato particolarmente coraggioso.