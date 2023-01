L’ultima notte di Amore, trailer del thriller con protagonista Favino

Il film



Pierfrancesco Favino candidato come miglior attore agli EFA

L’ultima notte di Amore racconta la storia di Franco Amore. Di lui si dice che è Amore di nome e di fatto. Ha sempre cercato di essere onesto, dedicando tutta la vita all'attività di poliziotto. Un uomo d'armi che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Sono proprio queste le parole che Franco scrive nel discorso che leggerà all'indomani dell'ultima notte da lui trascorsa in servizio. Tuttavia quella notte cambierà tutto quanto, rivelandosi la più lunga e difficile della sua vita. Un turno di lavoro tra i peggiori di sempre, durante il quale Franco Amore metterà a repentaglio tutto quello che più conta per lui: il suo servire lo Stato; l'amore per sua moglie Viviana; l'amicizia con il suo collega Dino; e la sua stessa vita, anche.

Tutto ciò che accadrà quella notte si staglierà sullo scenario di una Milano frenetica, una metropoli in cui sembra che la luce non voglia arrivare mai, quando invece sarebbe proprio l'alba a permettere di dire addio alla notte, salvando così il protagonista come un proverbiale deus ex machina.



Potete guardare il trailer ufficiale appena uscito del film L’ultima notte di Amore nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.