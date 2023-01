Nuove guest star e nuove esilaranti gag negli episodi della serie tv Sky che saranno disponibili da venerdì 27 gennaio. Pierfrancesco Favino con Anna Ferzetti saranno protagonisti dell'episodio 3, Matilda De Angelis del quarto. Ecco le anticipazioni e le clip Condividi

C'è chi si cala troppo nel personaggio che interpreta, non trovando più un modo per "ritornare in sé", e chi invece, fuori del set, è forse fin troppo sé stessa. È la quotidianità della CMA, l'agenzia di management di attori raccontata in Call My Agent - Italia, e dei suoi talent. Tra terapie d'urto ed escamotage imprevedibili, gli agenti della CMA troveranno la soluzione. Per il bene dei loro assistiti, certo, ma anche per il bene dell'agenzia. E come al solito ci sarà tanto da ridere nei nuovi episodi disponibili da domani. Non ci credete? Guardate la clip in testa a questo articolo per averne un assaggio.

Le guest star dei nuovi episodi vedi anche Call My Agent Italia, l'esilarante monologo di sulla scuola Sono Pierfrancesco Favino & Anna Ferzetti e Matilda De Angelis le guest star del terzo e quarto episodio della serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Palomar sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, da domani venerdì 27 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nei nuovi episodi, diretti da Luca Ribuoli e scritti da Lisa Nur Sultan (il quarto in collaborazione con Federico Baccomo), Pierfrancesco Favino fa fatica ad abbandonare l’accento (e non solo quello) del Che, da lui appena interpretato in una serie da cui proprio sembra non essere in grado di uscire. Anna Ferzetti, le sue figlie e perfino la governante sono molto preoccupate per lui, che è tra l’altro fra gli ospiti più attesi della cerimonia più prestigiosa del cinema italiano, quella dei David di Donatello. Nei panni di sé stessa sarà proprio Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano, a introdurre sul palco dei David Favino, in una serata che vedrà anche la partecipazione di Joe Bastianich e del giovanissimo – ma già impegnatissimo - Federico Ielapi.

leggi anche Call my agent – Italia, la summa di tutte le serie-tv. La recensione Matilda De Angelis invece si troverà vittima di una tempesta mediatica dopo che un suo post ironico verrà frainteso. Mentre fan e haters si infiammano sul web, il suo essersi esposta senza filtri sui social diventerà davvero problematico quando la produzione di un film che la vede protagonista si sentirà obbligata a prendere le distanze dall’attrice. Ma i guai non sono finiti, perché come se non bastasse, spunta anche un video che la vede coinvolta in una discussione a dir poco appassionata con una vicina di casa...

CALL MY AGENT - ITALIA, IL CAST leggi anche Call My Agent Italia, da oggi su Sky. Cosa c'è da sapere A interpretare gli agenti della CMA, tornano Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio. Con loro gli assistenti interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo, e Paola Buratto. E con Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli in quello di una delle più “stravaganti” attrici rappresentate dall’agenzia.

SINOSSI EPISODICHE vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv Anna Ferzetti, le sue figlie e perfino la governante sono molto preoccupate per Pierfrancesco Favino: si è immedesimato troppo nell’ultimo ruolo e ora non riesce più a uscirne. Tocca a Lea (Sar Drago) trovare una soluzione con una terapia shock che gli permetta di partecipare alla serata dei David e proiettarsi nel prossimo film. Intanto alla CMA gli agenti devono fare i conti con l’arrivo della Guardia di finanza e iniziano a guardare con occhi diversi Sofia (Kaze). È anche il primo giorno di riprese sul set di un film western per Matilda De Angelis, ma uno stupidissimo post pubblicato sui social genera una tempesta mediatica che rischia di far colare a picco la sua carriera e tutta la CMA. Mentre Vittorio (Michele Di Mauro) cerca di capire se è più conveniente provare a metterci una toppa o abbandonare la nave, Gabriele (Maurizio Lastrico) riesce a ribaltare la situazione proponendo uno “scambio”. Lea intanto fa breccia nel cuore della bella finanziera.