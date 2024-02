Berlinale 2024, applausi per la serie Sky Original Dostoevskij. VIDEO

Standing ovation per la prima mondiale alla 74esima edizione del Festival di Berlino per la serie tv Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D'Innocenzo

Un lungo e caloroso applauso ha salutato ieri al Festival di Berlino la prima proiezione di Dostoevskij, la serie tv Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D'Innocenzo. Una vera e propria standing ovation di cinque minuti per un prodotto considerato un "unicum" nella storia della Berlinale, come ha giustamente sottolineato il direttore artistico Carlo Chatrian che prima della proiezione ha introdotto i due registi e autori e tutto il cast principale (Filippo Timi, Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni). Una visione, divisa in due atti della durata di cinque ore, che ha visto circa seicento persone entrare in sala e rimanere fino alla fine dei sei episodi della serie tv. approfondimento Berlinale, presentata la serie Dostoevskij dei fratelli D'Innocenzo

Filippo Timi protagonista Un noir psicologico, cupo, senza speranza, ma assolutamente coinvolgente

che vede protagonista Filippo Timi nei panni di "un poliziotto - come hanno avuto modo di raccontare gli stessi registi D'Innocenzo- dal passato guasto e dal futuro inevitabile, che si trova a indagare sulla scia di sangue di uno spietato omicida seriale, soprannominato Dostoevskij a causa delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulle scene del crimine". Una serie che, come sottolineano gli stessi registi, aveva l'intenzione di " raccontare l'inverno di un essere umano intercettando i sapori, i profumi, un inverno malinconico che non finisce mai. E questo con un archetipo, quello del detective, ma del tutto scarnificato. Volevamo anche parlare della possibilità di un cambiamento, ovvero di poter scegliere cosa diventare". approfondimento Dostoevskij, il teaser della serie dei fratelli D'Innocenzo

Su Sky e prossimamente al cinema L'accoglienza trionfale alla Berlinale conferma le aspettative positive per Dostoevskij una produzione Sky Studios con Paco Cinematografica che si preannuncia come una delle serie più interessanti dell'anno. La regia dei Fratelli D'Innocenzo, già apprezzata in film come La terra dell'abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival nel 2018, e dopo Favolacce, in concorso nel 2020, Orso d'Argento per la Sceneggiatura, unita al cast di alto livello e all'intrigante trama, fanno di questa serie un vero e proprio evento da non perdere. Anche prossimamente al cinema con Vision Distribution.