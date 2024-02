Berlino 2024, oggi è il giorno di Dostoevskij dei fratelli D'Innocenzo

La serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai fratelli D’Innocenzo, sarà presentata oggi in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Berlinale Special, per poi arrivare prossimamente al cinema con Vision Distribution

Sarà presentata oggi in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Berlinale Special la serie Sky Original, Dostoevskij per poi arrivare prossimamente al cinema con Vision Distribution. I due registi tornano alla Berlinale dopo il loro esordio con La terra dell'abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival nel 2018, e dopo Favolacce, in concorso nel 2020, Orso d'Argento per la Sceneggiatura.