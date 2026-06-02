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Cinema

Maccio Capatonda, dal web a Smart Working: il talento di non adagiarsi mai

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Da Padre Maronno a Mariottide fino a Smart Working, Maccio Capatonda continua a cambiare pelle senza mai restare fermo. Nel film di Svevo Moltrasio, dal 4 giugno al cinema, interpreta un uomo normale, gentile e competente travolto dai colleghi che invadono casa sua durante il lavoro da remoto. Una commedia sul confine ormai fragile tra vita privata e lavoro che diventa anche il racconto di una maturazione artistica

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