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Disclosure Day, il cast del nuovo film di Spielberg arriva a Parigi. FOTO

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©Getty

Steven Spielberg e le star della sua nuova avventura per il grande schermo hanno dato inizio a Parigi al press tour della pellicola che in Italia arriverà al cinema dal 10 giugno. Alla première a Le Grand Rex c'erano Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo, Wyatt Russell e lo sceneggiatore David Koepp, storico collaboratore del regista statunitense. Tra le foto più belle, gli scatti con la Torre Eiffel sullo sfondo

A cura di Vittoria Romagnuolo

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