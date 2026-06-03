Disclosure Day, il cast del nuovo film di Spielberg arriva a Parigi. FOTO
Steven Spielberg e le star della sua nuova avventura per il grande schermo hanno dato inizio a Parigi al press tour della pellicola che in Italia arriverà al cinema dal 10 giugno. Alla première a Le Grand Rex c'erano Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo, Wyatt Russell e lo sceneggiatore David Koepp, storico collaboratore del regista statunitense. Tra le foto più belle, gli scatti con la Torre Eiffel sullo sfondo
A cura di Vittoria Romagnuolo