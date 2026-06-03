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Josh O'Connor, Colman Domingo, Steven Spielberg, Emily Blunt e Wyatt Russell erano in gran spolvero a Parigi martedì 2 giugno al cinema Le Grand Rex, cornice della première di Disclosure Day. Attori e regista hanno preso parte al photocall e hanno salutato il pubblico dell'anteprima sul palco dopo aver firmato autografi e scattato selfie con i fan che li aspettavano all'esterno.

Disclosure Day, trailer finale del film di sci-fi di Steven Spielberg con Emily Blunt