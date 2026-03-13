Disclosure Day, il trailer del film di Steven Spielberg

È uscito il trailer del film Disclosure Day di Steven Spielberg, che uscirà nei cinema l’11 giugno 2026. “Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe? Quest’estate, la verità appartiene a sette miliardi di persone. Ci siamo avvicinando al...Disclosure Day”, recita la sinossi ufficiale. Basata su un soggetto di Spielberg, e scritta da David Koepp (che ha già collaborato con il regista alle sceneggiature dei film Jurassic Park, Il mondo perduto – Jurassic Park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, e che è anche autore della sceneggiatura di Jurassic World – La rinascita), la pellicola vede come protagonisti la candidata all’Oscar Emily Blunt, il vincitore di Emmy Awards e Golden Globe Josh O’Connor, il vincitore dell’Oscar Colin Firth, il due volte candidato all’Oscar Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell e Henry Lloyd-Hughes.

Nel film Disclosure Day, Emily Blunt interpreta una meteorologa televisiva di Kansas City che, mentre registra un servizio, viene improvvisamente sopraffatta da una misteriosa forza extraterrestre. Josh O’Connor, invece, interpreta un uomo che crede nell’esistenza della vita aliena, determinata a rivelare al resto del mondo la verità sulla vita al di fuori della Terra. Quando lei lotta per rendere pubblica la notizia, sarà osteggiata dai governi del mondo intero.



Steven Spielberg è uno dei registi più influenti e di maggior successo nella storia del cinema. Ha infatti registrato i maggiori incassi di tutti i tempi e ha firmato pellicole cult come Lo squalo, E.T. l’extraterrestre, la saga di Indiana Jones e Jurassic Park. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, ha ricevuto come regista e produttore oltre 23 candidature agli Oscar e ha vinto tre statuette, incluse quelle per la Miglior regia e per il Miglior film per Schindler’s List nel 1993 e per la Miglior regia per Salvate il soldato Ryan nel 1998. Il suo ultimo film, il dramma di formazione The Fabelmans, è uscito nel 2022 ed è in parte autobiografico e ispirato alla giovinezza e agli esordi del regista, che l’ha dedicato alla memoria dei genitori, Leah Adler e Arnold Spielberg, scomparsi rispettivamente nel 2017 e nel 2020. La pellicola ha ricevuto sette candidature agli Oscar, comprese Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attrice e Miglior film, e ha incassato 45 milioni di dollari. L’incasso complessivo al botteghino della filmografia di Spielberg come regista supera invece i 10 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ora, il nuovo film di fantascienza Disclosure Day è il 37º lavoro diretto dal regista a partire dagli esordi nel 1964. Le altre pellicole realizzate nel corso della sua lunga carriera che appartengono allo stesso genere sono Jurassic Park, La guerra dei mondi, Incontri ravvicinati del terzo tipo, ET l’extraterrestre, Minority Report, AI Intelligenza Artificiale e Ready Player One.

Il film Disclosure Day di Steven Spielberg è prodotto dalla cinque volte candidata agli Oscar Kristie Macosko Krieger (The Fabelmans e West Side Story) e dallo stesso regista per Amblin Entertainment. I produttori esecutivi della pellicola sono Adam Somner e Chris Brigham.