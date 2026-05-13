Il richiamo della foresta, il cast del film stasera in tv

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Dan Stevens è Hal, il feroce e sconsiderato viaggiatore che acquista Buck dopo Perrault, in cerca di fortuna nelle terre selvagge. È il villain della storia, tratteggiato in modo volutamente stereotipato e fumettistico, come da tradizione del genere avventura familiare. Il suo egoismo e la sua crudeltà mettono in pericolo la vita degli uomini e dei cani della sua spedizione, innescando la fuga di Buck e l'incontro con Thornton.