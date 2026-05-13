Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il richiamo della foresta, il cast del film stasera in tv

Cinema fotogallery
7 foto
©Webphoto

Va in onda su Italia 1, mercoledì 13 maggio, il film del 2020 diretto da Chris Sanders, quinta trasposizione cinematografica del romanzo di Jack London

Spettacolo: Ultime gallery

Il richiamo della foresta, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1, mercoledì 13 maggio, il film del 2020 diretto da Chris Sanders, quinta...

7 foto

Festival Cannes 2026, il red carpet della seconda serata. FOTO

Cinema

Al Festival è il giorno del film francese "A Woman's Life" ("La Vie d'une Femme") con Léa Drucker...

23 foto

Succede anche nelle migliori famiglie, il cast del film

Cinema

Va in onda su Rai 1, mercoledì 13 maggio, il film scritto, diretto e interpretato da Alessandro...

7 foto

Off Campus, il cast della serie Prime Video dalla saga romance. FOTO

Serie TV

Arriva su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart...

14 foto

I 40 anni di Lena Dunham, la sua carriera da attrice e regista

Approfondimenti

Nata a New York il 13 maggio 1986, per la serie su una giovane scrittrice che fatica a sbarcare...

14 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    The Diplomat, a Lucca le riprese della serie con Keri Russell

    Serie TV

    L'attrice americana reciterà nel ruolo dell’ambasciatrice statunitense a Londra Kate Wyler, al...

    Anna Pepe, selfie con Mattarella al Quirinale: “Grazie per l’invito"

    Musica

    La trapper ha partecipato, insieme ad altri artisti italiani, alla cerimonia organizzata dal...

    Chanel Totti compie 19 anni, gli auguri dei genitori

    Spettacolo

     Ilary Blasi ha condiviso uno scatto della figlia scrivendo: “Buon compleanno, amore della...