L'amore a Napoli secondo Dolce&Gabbana . Lei e lui sono Irina Shayk e Michele Morrone , bellissimi, sensualissimi, iconici. Iconica è anche la fragranza che si sente nell'aria, la nuovissima Your Devotion Eau de Parfum Intense , ultima arrivata della famiglia Devotion di Dolce&Gabbana Beauty, in anteprima da Sephora e negli store ufficiali del brand, arriverà ovunque da settembre. Nel frattempo c'è una dolce estate da vivere con le note di Sapore di Mare, una stagione romantica , appassionata e nostalgica ritratta dalla lente d'autore di Gordon Von Steiner .

Una storia d'amore e bellezza a Napoli

Irina Shaik e Michele Morrone sono belli come in un film ed è proprio un film in miniatura il nuovo spot di Dolce&Gabbana già andato virale sui social negli ultimi giorni.

La clip mostra stralci della love story della nuova coppia Devotion, che si muovono a Napoli, tra stradine, appartamenti d'epoca, locali dove si balla fino a tarda notte e calette segrete, scambiandosi tenerezze e litigando pure, un po' come succede nella realtà.

Ma il fascino del cinema e l'incanto della moda riportano immediatamente lo spettatore nel sogno.

La clip alterna il bianco e nero al colore. In entrambi i casi, tutto sembra rovente, come la passione tra i protagonisti e questa (vera) estate italiana.

Dolce&Gabbana non si spostano dall'amato Sud dell'Italia e tornano a Napoli che è stata cornice di spot e fashion show memorabili e che continua ad essere ispirazione eterna per la nuova fragranza che racconta con intensità il Belpaese, amato nel mondo anche per lo stile delle sue donne e dei suoi uomini.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana puntano sulla straordinaria bellezza dei due protagonisti, già storici volti del marchio e colpiscono nel segno, ancora una volta.

Se Morrone è italiano e originario del Sud, Shayk è ormai di casa, volto fisso delle passerelle milanesi nonché co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026.

La fragranza fa il resto, con note di gardenia, vaniglia e mandarino di Sicilia. Profumo di Mediterrano, per sentirsi in vacanza sempre.