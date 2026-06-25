Dolce&Gabbana sceglie Napoli per il nuovo spot con Irina Shayk e Michele MorroneSpettacolo
La supermodella e l'attore sono protagonisti del nuovo spot della nuova fragranza della famiglia Devotion. Interpreti di una coppia che vive un amore travolgente tra panorami mediterranei, incarnano l'estetica della casa di moda italiana
L'amore a Napoli secondo Dolce&Gabbana. Lei e lui sono Irina Shayk e Michele Morrone, bellissimi, sensualissimi, iconici.
Iconica è anche la fragranza che si sente nell'aria, la nuovissima Your Devotion Eau de Parfum Intense, ultima arrivata della famiglia Devotion di Dolce&Gabbana Beauty, in anteprima da Sephora e negli store ufficiali del brand, arriverà ovunque da settembre.
Nel frattempo c'è una dolce estate da vivere con le note di Sapore di Mare, una stagione romantica, appassionata e nostalgica ritratta dalla lente d'autore di Gordon Von Steiner.
Una storia d'amore e bellezza a Napoli
Irina Shaik e Michele Morrone sono belli come in un film ed è proprio un film in miniatura il nuovo spot di Dolce&Gabbana già andato virale sui social negli ultimi giorni.
La clip mostra stralci della love story della nuova coppia Devotion, che si muovono a Napoli, tra stradine, appartamenti d'epoca, locali dove si balla fino a tarda notte e calette segrete, scambiandosi tenerezze e litigando pure, un po' come succede nella realtà.
Ma il fascino del cinema e l'incanto della moda riportano immediatamente lo spettatore nel sogno.
La clip alterna il bianco e nero al colore. In entrambi i casi, tutto sembra rovente, come la passione tra i protagonisti e questa (vera) estate italiana.
Dolce&Gabbana non si spostano dall'amato Sud dell'Italia e tornano a Napoli che è stata cornice di spot e fashion show memorabili e che continua ad essere ispirazione eterna per la nuova fragranza che racconta con intensità il Belpaese, amato nel mondo anche per lo stile delle sue donne e dei suoi uomini.
Domenico Dolce e Stefano Gabbana puntano sulla straordinaria bellezza dei due protagonisti, già storici volti del marchio e colpiscono nel segno, ancora una volta.
Se Morrone è italiano e originario del Sud, Shayk è ormai di casa, volto fisso delle passerelle milanesi nonché co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026.
La fragranza fa il resto, con note di gardenia, vaniglia e mandarino di Sicilia. Profumo di Mediterrano, per sentirsi in vacanza sempre.
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Domenico Dolce e Stefano Gabbana mandano in passerella una collezione fortemente identitaria che ribadisce la superiorità dello stile sartoriale e il fascino senza tempo della Sicilia tutta merletto e sensualità. Una raccolta di black look in cui l'unico altro colore ammesso è il bianco, figlia di una storia altamente riconoscibile ma radicata nel presente. Creazioni femminili, lussuose, con una vena romantica che sfuma nel neo gothic A cura di Vittoria Romagnuolo