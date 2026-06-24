Zendaya e Tom Holland a Roma per Spider-Man: Brand New Day. FOTO
La coppia d'oro di Hollywood, protagonista del quarto cinecomic dedicato all'Uomo Ragno interpretato da Holland, ha trascorso un'intera giornata nella Capitale per scattare scenografiche foto promozionali del film che arriva nelle sale il 29 luglio. L'incontro con i fan a Castel Sant'Angelo, illuminato per l'occasione da luci rosse e blu. In linea con l'estetica della pellicola, naturalmente, Zendaya, regina dei look a tema, ancora una volta vestita col motivo della ragnatela
A cura di Vittoria Romagnuolo