Zendaya e Tom Holland a Roma per Spider-Man: Brand New Day. FOTO

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Tom Holland e Zendaya hanno posato quasi sempre mano nella mano sul carpet del quarto film della saga dell'Uomo Ragno che li vede impegnati da quando erano giovanissimi e non ancora una coppia fuori dal set. I due attori, divi di primissimo piano a Hollywood, si sono sposati quest'anno e la cerimonia si è svolta in gran segreto. Zendaya a Roma è ormai libera di sfoggiare l'anello di fidanzamento e la fede nuziale all'anulare sinistro.

Tom Holland ha finalmente confermato le nozze con Zendaya