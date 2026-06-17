Tom Holland ha finalmente confermato le nozze con Zendaya

Zendaya e Tom Holland sono marito e moglie? La domanda rimbalza da mesi tra i media di settore e le pagine di gossip senza una conferma che è finalmente arrivata da uno dei diretti interessati, l'attore britannico tornato sotti i riflettori per la promozione di Spider-Man: Brand New Day. Tom Holland ha confermato di essersi sposato con Zendaya , lo ha detto a Esquire Magazine che lo ha scelto come cover star del numero di luglio/agosto. La discussione sulle nozze fa parte di una lunga intervista di copertina che ha toccato, naturalmente, anche altri argomenti.

La conferma del matrimonio

Il matrimonio tra Zendaya e Tom Holland c'è stato ed è avvenuto in gran segreto, proprio come si era detto alcuni mesi fa quando sono iniziate a circolare le voci delle presunte nozze tra i due divi di Hollywood, scatenate dalla presenza all'anulare sinistro dell'attrice californiana di un anello d'oro del tutto simile a una fede nuziale.

L'anello è apparso e poi è sparito e i look nuziali scelti dall'attrice per la promozione di The Drama - film in cui interpreta una futura sposa - non hanno aiutato a risolvere il mistero, complice anche la nota riservatezza della coppia sulla sua vita privata.

Zendaya ha scherzato nelle interviste sul matrimonio con Holland che, per tutto questo tempo, è rimasto dietro le quinte, come d'abitudine.

Adesso che è iniziata la promozione del quarto film della saga di Spider-Man l'attore non può più sottrarsi alle domande e ha deciso di rivelare ad Esquire la verità che tutti attendevano.

Quando gli è stato chiesto delle false foto del matrimonio circolate in rete, Holland ha detto che ha dovuto spiegare a sua nonna che erano generate con la AI.

Ha dovuto spiegare la stessa cosa anche agli altri parenti, gli chiedono.

"No, perché erano tutti lì”, ha risposto l'attore, che poi ha aggiunto che non avrebbe detto di più sul matrimonio.

Risposta secca: "Questo è tutto ciò che otterrai".