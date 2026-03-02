Il 1º marzo, sul red carpet degli Actor Awards, Law Roach ha rivelato ad Access Hollywood che “il matrimonio è già avvenuto. Ve lo siete perso”. La coppia, notoriamente riservata, si è conosciuta nel 2016 sul set del film Spider-Man: Homecoming. Il fidanzamento ufficiale è stato svelato nel 2025
Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati. Domenica 1º marzo, sul red carpet degli Actor Awards, lo stylist di Zendaya, Law Roach, ha rivelato ad Access Hollywood che “il matrimonio è già avvenuto. Ve lo siete perso”. Alla domanda del giornalista: “È vero?”, Roach ha riso e ha confermato: “È verissimo”.
LA STORIA D'AMORE
La coppia di lunga data formata da Zendaya e Tom Holland, che si era conosciuta nel 2016 sul set del film Marvel Spider-Man: Homecoming, è notoriamente riservata e ha sempre parlato raramente in pubblico della relazione. “Hanno iniziato a frequentarsi mentre giravano Spider-Man”, aveva dichiarato alla rivista People una fonte nel 2017. “Sono stati molto attenti a mantenere la cosa privata e lontana dagli occhi del pubblico, ma sono andati in vacanza insieme e cercano di trascorrere più tempo possibile insieme”. Un’altra fonte aveva aggiunto: “Sono entrambi molto ambiziosi e si sfidano a vicenda ma, cosa più importante, si fanno ridere a vicenda. Sembrano avere un senso dell’umorismo molto simile e amano scherzare insieme. Hanno un ottimo scambio di battute”. Nel 2021, la storia d’amore era stata confermata dopo un avvistamento della coppia che si scambiava baci in macchina. “Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più sotto il nostro controllo, e un momento che pensi sia tra due persone che si amano molto ora è un momento condiviso con il mondo interno”, aveva dichiarato nello stesso anno Holland alla rivista GQ. Zendaya aveva ribadito: “Il sentimento che condividiamo entrambi è semplicemente che quando ami davvero qualcuno e tieni a lui, certi momenti o cose, vorresti che fossero tuoi”. L’attrice aveva aggiunto: “Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e speciale, qualcosa che vuoi affrontare, attraversare, provare e godere insieme a due persone che si amano”. Nel 2023, in un’intervista alla rivista Elle, aveva proseguito le riflessioni: “Non posso non essere una persona, vivere la mia vita e amare la persona che amo. Non puoi nasconderti. Anche questo non è divertente. Ora sto affrontando questa situazione più che mai”. Aveva concluso: “Si tratta di proteggere la pace e di lasciare che le cose siano proprie, ma anche di non avere paura di esistere”. Le voci del fidanzamento ufficiale della coppia avevano iniziato a circolare dopo l’avvistamento di Zendaya alla cerimonia dei Golden Globes 2025 con un anello di diamanti all’anulare della mano sinistra. Lo stesso giorno, una fonte interna aveva dichiarato alla rivista People che Holland “voleva fare la proposta da un po’ di tempo. È sempre stato pazzo di lei. Ha sempre saputo che era lei quella giusta”. Qualche mese dopo, l’attore aveva confermato il loro fidanzamento. In un video diffuso online, aveva infatti corretto un giornalista che aveva definito Zendaya la sua ragazza: “Fidanzata”, aveva chiarito.
LA COPPIA AL CINEMA
Sul grande schermo, Zendaya e Tom Holland hanno interpretato i ruoli di Michelle Jones Watson e di Peter Parker anche nei film Spider-Man: Far From Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021). Nel 2026 condivideranno di nuovo le esperienze nel mondo del cinema anche nelle pellicole Spider-Man: Brand New Day e L’Odissea di Christopher Nolan. Per l’attore, lavorare insieme “è una grazia salvifica. È la cosa migliore che mi sia mai capitata”, aveva dichiarato nel 2024 in una puntata del podcast Dish. “È quella cosa perfetta quando sei sul set e un regista ti fa un appunto con il quale forse non sei d’accordo, o so che non le piace particolarmente, e poi ci scambiamo un’occhiata familiare, tipo: “Non vedo l’ora di parlarne più tardi””. Nel 2025, in un’intervista alla rivista Vanity Fair, Zendaya ribadito: “Ti senti estremamente al sicuro con la persona accanto alla quale reciti. Adoro lavorare con lui. È così talentuoso e così appassionato di ciò che fa. Dà sempre il mille per cento, anche quando è completamente esausto. Apprezzo molto questo di lui. Sembra piuttosto normale”.
