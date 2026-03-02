LA STORIA D'AMORE

La coppia di lunga data formata da Zendaya e Tom Holland, che si era conosciuta nel 2016 sul set del film Marvel Spider-Man: Homecoming, è notoriamente riservata e ha sempre parlato raramente in pubblico della relazione. “Hanno iniziato a frequentarsi mentre giravano Spider-Man”, aveva dichiarato alla rivista People una fonte nel 2017. “Sono stati molto attenti a mantenere la cosa privata e lontana dagli occhi del pubblico, ma sono andati in vacanza insieme e cercano di trascorrere più tempo possibile insieme”. Un’altra fonte aveva aggiunto: “Sono entrambi molto ambiziosi e si sfidano a vicenda ma, cosa più importante, si fanno ridere a vicenda. Sembrano avere un senso dell’umorismo molto simile e amano scherzare insieme. Hanno un ottimo scambio di battute”. Nel 2021, la storia d’amore era stata confermata dopo un avvistamento della coppia che si scambiava baci in macchina. “Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più sotto il nostro controllo, e un momento che pensi sia tra due persone che si amano molto ora è un momento condiviso con il mondo interno”, aveva dichiarato nello stesso anno Holland alla rivista GQ. Zendaya aveva ribadito: “Il sentimento che condividiamo entrambi è semplicemente che quando ami davvero qualcuno e tieni a lui, certi momenti o cose, vorresti che fossero tuoi”. L’attrice aveva aggiunto: “Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e speciale, qualcosa che vuoi affrontare, attraversare, provare e godere insieme a due persone che si amano”. Nel 2023, in un’intervista alla rivista Elle, aveva proseguito le riflessioni: “Non posso non essere una persona, vivere la mia vita e amare la persona che amo. Non puoi nasconderti. Anche questo non è divertente. Ora sto affrontando questa situazione più che mai”. Aveva concluso: “Si tratta di proteggere la pace e di lasciare che le cose siano proprie, ma anche di non avere paura di esistere”. Le voci del fidanzamento ufficiale della coppia avevano iniziato a circolare dopo l’avvistamento di Zendaya alla cerimonia dei Golden Globes 2025 con un anello di diamanti all’anulare della mano sinistra. Lo stesso giorno, una fonte interna aveva dichiarato alla rivista People che Holland “voleva fare la proposta da un po’ di tempo. È sempre stato pazzo di lei. Ha sempre saputo che era lei quella giusta”. Qualche mese dopo, l’attore aveva confermato il loro fidanzamento. In un video diffuso online, aveva infatti corretto un giornalista che aveva definito Zendaya la sua ragazza: “Fidanzata”, aveva chiarito.