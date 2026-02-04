È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola in arrivo nelle sale dal 2 aprile, distribuita da I Wonder Pictures. Si tratta del nuovo lavoro del regista norvegese Kristoffer Borgli. A interpretare la coppia protagonista ci sono due interpreti tra le i più riconoscibili e seguiti del cinema contemporaneo. L’anteprima apre uno sguardo su un’opera che si inserisce con decisione nel percorso autoriale del cineasta nordico, ormai considerato una delle voci più incisive del panorama internazionale

È uscito nelle scorse ore il trailer ufficiale del film The Drama, una clip (che potete guardare nel video in alto, posto in testa a questo articolo) che offre un’anteprima che promette scintille

Arriva nelle sale dal 2 aprile 2026, distribuito da I Wonder Pictures, il nuovo lavoro del regista norvegese Kristoffer Borgli. Vede come protagonisti Robert Pattinson e Zendaya, una coppia di interpreti tra le più riconoscibili e seguite del cinema contemporaneo.

L’anteprima del trailer apre uno sguardo su un’opera che si inserisce con decisione nel percorso autoriale di Borgli, ormai considerato una delle voci più incisive del panorama internazionale.

Kristoffer Borgli, un autore affilato del presente

Con appena due film alle spalle, ma assolutamente notevoli, Kristoffer Borgli ha rapidamente conquistato una posizione di rilievo nel dibattito cinematografico attuale. Il regista norvegese si è imposto grazie a uno stile caustico e provocatorio, capace di osservare e smascherare alcune delle fissazioni più radicate delle società occidentali e non solo. In Sick of Myself il bersaglio era il narcisismo contemporaneo, mentre in Dream Scenario l’attenzione si concentrava sui meccanismi e sulle derive della cancel culture. Due opere che hanno contribuito a costruire la reputazione di un autore pronto a usare il cinema come strumento di analisi e critica.

La coppia e il matrimonio sotto la lente di The Drama

Con The Drama, Borgli cambia oggetto d’indagine senza rinunciare alla sua consueta precisione chirurgica. Il suo nuovo film punta lo sguardo sulla relazione di coppia e sull’istituzione matrimoniale.

Il racconto segue un lui e una lei prossimi alle nozze, la cui intesa e autenticità vengono sottoposte a una pressione crescente. Una sequenza di eventi innesca infatti una prova durissima, uno stress test emotivo che metterà in discussione certezze, equilibri e promesse, lasciando intuire sviluppi tutt’altro che rassicuranti.

Un cast di primo piano tra cinema d’autore e grande pubblico

A dare corpo e volto alla storia ci sono Zendaya e Robert Pattinson, affiancati da un cast che include anche Alana Haim, Mamoudou Athie e Hailey Benton Gates.

La presenza di interpreti così noti e trasversali contribuisce ad accrescere l’attesa attorno a The Drama, un progetto che unisce ambizioni autoriali e forte richiamo mediatico, mantenendo al centro la dinamica intima e conflittuale dei personaggi.