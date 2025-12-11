È uscito il primo video che annuncia ciò che vedremo nel film in cui i due divi di Hollywood interpretano una coppia che sta per sposarsi. Ma non è tutto rose e fiori d'arancio: inquietudine e tensione crescente tra i due protagonisti faranno precipitare le cose, come già mostra bene questo primo assaggio della pellicola

Il nuovo progetto cinematografico targato A24, The Drama, con Robert Pattinson e Zendaya, si presenta al pubblico attraverso un teaser trailer che punta sull’inquietudine e sulla tensione crescente tra i due protagonisti, a un passo dalle loro nozze. Il materiale diffuso lascia intravedere una storia che mette a repentaglio non soltanto il matrimonio imminente, ma l’intero equilibrio emotivo della coppia.

Un matrimonio incrinato da una rivelazione improvvisa

Al centro del film The Drama c’è una coppia felicemente fidanzata che, a pochi giorni dal coronamento del proprio legame, vede sgretolarsi le certezze costruite nel tempo. Una rivelazione inattesa e profondamente inquietante incrina infatti il rapporto di fiducia, insinuando ombre laddove sembrava regnare la serenità…

La pellicola, secondo quanto emerge dal teaser trailer, trasforma l’apparente percorso verso una celebrazione romantica in un viaggio psicologico pieno di tensione.

I protagonisti: Zendaya è Emma, Pattinson è Charlie

Nel trailer di The Drama si distingue Zendaya nel ruolo di Emma Harwood, impiegata in una libreria di Baton Rouge, Louisiana. Accanto a lei, Robert Pattinson interpreta il fidanzato Charlie Thompson, direttore di museo londinese, Inghilterra.

Il video mostra i due impegnati in un servizio fotografico con la fotografa prescelta per il matrimonio e, nonostante la cornice tradizionalmente gioiosa di questo rito preparatorio, è evidente una difficoltà nel manifestare spontaneità e autentica felicità. Le immagini fanno intuire una crepa che precede la rivelazione centrale del racconto e contribuiscono a configurare un clima emotivamente instabile.

Il teaser ufficiale e la visione di Kristoffer Borgli

Il teaser trailer ufficiale di The Drama (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) presenta un montaggio serrato, quasi claustrofobico, che segue il progressivo irrigidirsi dei due protagonisti di fronte all’imminente sconvolgimento.

Il progetto porta la firma di Kristoffer Borgli, regista e sceneggiatore che il pubblico ha già conosciuto per Dream Scenario con Nicolas Cage. L’approccio di Kristoffer Borgli, secondo quanto emerge dal materiale diffuso, appare orientato a una narrazione dove humour e inquietudine convivono senza soluzione di continuità, in una struttura che attraversa toni emotivi diversi pur restando ancorata alla crisi della coppia.

Produzione e cast di supporto

Ari Aster, conosciuto per Hereditary e Midsommar, figura come produttore del film insieme a Lars Knudsen e Tyler Campellone, confermando la volontà di A24 di consolidare una linea autoriale riconoscibile.

Accanto a Robert Pattinson e Zendaya, il cast comprende Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates e Zoë Winters, quest’ultima nel ruolo della fotografa incaricata dello shooting prematrimoniale.

The Drama è realizzato da Square Peg e distribuito da A24. L’uscita statunitense è prevista per il 3 aprile 2026, mentre non sono ancora stati comunicati i dettagli relativi all’arrivo nelle sale italiane.

Il ritorno cinematografico di Zendaya e il nuovo ruolo di Robert Pattinson

The Drama è una commedia romantica con momenti drammatici, diretta dal norvegese Kristoffer Borgli e prodotta, tra gli altri, da Ari Aster.

Zendaya, che sarà protagonista della terza stagione della serie Euphoria e dell’Odissea diretta da Christopher Nolan attesa per la prossima estate, torna così sul grande schermo in un ruolo dalle sfumature emotive complesse.

Robert Pattinson, presente nelle sale italiane con Die My Love e coinvolto anche lui in un progetto di Nolan, affianca Zendaya in questa storia che unisce ironia, fragilità emotiva e tensione narrativa.

Le atmosfere del primo trailer

Il primo trailer di The Drama introduce il pubblico nell’atmosfera sospesa e sottilmente irrequieta del film. Nel video, Emma Harwood interpretata da Zendaya e Charlie Thompson impersonato da Robert Pattinson incontrano un fotografo professionista incaricato di realizzare le foto del matrimonio. Anche in questa occasione, la coppia sembra incapace di manifestare una gioia genuina, come se una verità taciuta si insinuasse tra i loro sguardi e i loro gesti.

