The Drama, il poster svela la data d'uscita del film con Robert Pattinson e Zendaya

Cinema

Vittoria Romagnuolo

Immagine tratta da Instagram, profilo ufficiale A24

A24 ha diffuso il primo poster ufficiale del nuovo film di Kristoffer Borgli con i divi di Hollywood nei panni di due innamorati alle prese con un matrimonio difficile da organizzare. Per ora si conosce solo la data di uscita nelle sale americane

A24 ha formalmente invitato il pubblico alle nozze tra Emma e Charlie, ovvero Zendaya e Robert Pattinson, protagonisti del nuovo film firmato da Kristoffer Borgli, The Drama, che arriverà nelle sale cinematografiche americane per il 3 aprile 2026
La data di uscita del film è impressa sul primo poster della pellicola in cui la star di Dune siede sulle ginocchia dell'attore britannico con un anello di diamanti in bella mostra.

Il poster del film e l'annuncio di nozze sul Boston Globe 

Dopo la stagione di Materialists, film drammatico e sentimentale che ha raccontato sul grande schermo la storia di un triangolo amoroso composto da Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans, A24 ci riprova con un'altra vicenda romantica con due protagonisti in grado di trascinare le folle in sala: Robert Pattinson e Zendaya Coleman.
Come per il film di Celine Song, anche The Drama vede l'elemento nozze al centro della trama ed A24 già sta sfruttando l'idea per promuovere la pellicola in modo da suscitare la curiosità nel pubblico. 
Sappiamo che la trama ruota attorno al matrimonio tra Emma Harwood e Charlie Thompson e i due sono protagonisti di un annuncio di nozze pubblicato su una pagina del The Boston Globe
La singolare strategia pubblicitaria, già oggetto di discussione negli States perché ha mandato in confusione alcuni lettori, si è rivelata in realtà una trovata efficace per svelare qualche dettaglio in più sulla storia e sui personaggi scritti da Borgli. 
Charlie è britannico, figlio di un veterano decorato, ha studiato ad Eaton e lavora al Cambridge Art Museum. Emma è una laureata in lingua inglese presso l'Università di Boston ed è americana della Louisiana. Il matrimonio tra i due, ritratti nella stessa foto usata per il poster, è fissato per il 3 aprile
Il film sviluppa gli imprevisti della settimana delle nozze - così recita la breve sinossi ufficiale. Emma e Charlie arriveranno all'altare? 

Pattinson e Zendaya, il primo progetto insieme

I fan di Robert Pattinson e di Zendaya non stanno più nella pelle all'idea di vedere i loro beniamini per la prima volta insieme in una pellicola che si annuncia esplosiva
Kristoffer Borgli è un cineasta che si è già distinto per le storie originali e per un approccio alla regia contemporaneo ed autoriale.
L'autore di Dream Scenario e Sick of Myself, pellicole presentate nei maggiori festival internazionali, avrà senz'altro aggiunto il suo tocco peculiare a una storia romantica solo in apparenza. 
Zendaya e Pattinson si apprestano a tuffarsi in una lunga stagione di eventi pubblici promozionali legata a questo titolo e agli altri progetti che li vedono coinvolti in questa stagione. 
Entrambi sono loro stati reclutati da Christopher Nolan per la sua attesissima Odissea. Individualmente, hanno già molto in ballo: Zendaya ha Euphoria 3 (Zendaya), Pattinson è co-protagonista in Die My Love, pellicola già nelle sale anche in Italia). 
Zendaya, inoltre, sta davvero per sposarsi ed è probabile che anche questo spunto contribuirà ad accendere l'attenzione sul film.

