18 film in uscita al cinema a dicembre. FOTO

5/18 I Wonder Pictures via Webphoto

Eternity - Dal 4 dicembre - Diretto da David Freyne è una commedia romantica e insieme una storia fantasy. Protagonista femminile Elizabeth Olsen che, dopo la sua morte, ha sette gioni per decidere con chi trascorrere l'eternità in un aldilà a tinte vivaci. La scelta è tra il suo primo amore e l'uomo con cui ha trascorso la vita. Nel cast, Milest Teller e Callum Turner.