18 film in uscita al cinema a dicembre. FOTO

18 film in uscita al cinema a dicembre, da Ammazzare stanca a Avatar: Fuoco e Cenere. FOTO

Tra kolossal, pellicole storiche e drammatiche, film d'animazione adatti a tutta la famiglia e documentari, l'ultimo mese dell'anno si conferma ricco di scelte per il pubblico della sala che troverà in programmazione anche cult restaurati in 4K, da "I Cento passi" a "Mamma, ho perso l'aereo". Qui, la selezione dei titoli più attesi, tra cui spiccano molti film d'autore, inclusa l'ultima fatica di Jim Jarmusch, che ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia

A cura di Vittoria Romagnuolo

